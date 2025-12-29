（影）台片在日本殺瘋了！九把刀東京合體《哥吉拉》名導山崎貴

《功夫》導演九把刀、柯震東受到日本觀眾的熱烈歡迎。（麻吉砥加提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀近期雙線開火、話題滿滿！他前天起受邀前進東京舉辦「九把刀影展」，一連兩天放映《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《請問，還有哪裡需要加強》等代表作，場場完售，讓日本影迷用行動證明「青春沒有國界」。

《功夫》導演九把刀前進日本出席影展，和柯震東、《哥吉拉-1.0》導演山崎貴三人一起擺出《那些年，我們一起追的女孩》片中經典的罰半蹲動作。（麻吉砥加提供）

影展最高潮，莫過於柯震東驚喜現身，和滿場觀眾一起重溫《月老》與《那些年，我們一起追的女孩》。更狂的是，壓軸場還迎來《哥吉拉-1.0》名導山崎貴坐鎮看片，三人映後同台對談，從青春、遺憾聊到創作，現場笑聲與感嘆聲交織，氣氛熱到不行。

九把刀在台上罕見感性，直說「32歲拍下《那些年》，等於把自己那段青春完整封存」，如今15年過去再回頭看，滿是感謝與感慨。被問到人生最大後悔，他一句「我把最大的後悔拍成電影了」，瞬間戳中全場。巧的是，山崎貴也坦言，年輕時沒追到喜歡的女生，反而成了走上導演之路的關鍵，兩位導演隔空對照青春遺憾，讓影迷直呼「這對話太犯規」。

柯震東則笑說，十多年沒完整重看《那些年》，這次在東京重看，反而被當年的拚勁與真誠打動，「那時真的很認真，現在看會感動，也會覺得自己真的長大了。」他也分享，從青春校園到奇幻愛情，再到即將上映的賀歲大片《功夫》，表演心態和層次都在改變，「希望大家能看到不一樣的我。」

聊到《功夫》，山崎貴毫不掩飾欣賞，直誇預告片節奏明快、娛樂能量爆表，還點名柯震東演高中生毫無違和感，笑說「有機會一定要進戲院看！」九把刀也回應，自己和山崎貴最像的地方，就是「都還保有一顆很單純的心」，甚至放話：「如果有下輩子，我還是想當導演。」

朱軒洋出席《功夫》與彰化月影燈季跨界合作的點燈儀式。（麻吉砥加提供）

同一時間，《功夫》在台灣同步暖身，彰化月影燈季直接把八卦山大佛變成電影彩蛋舞台，推出限定雷射光雕秀，讓電影在上映前就先刷一波存在感。《功夫》2026年2月13日全台上映。

