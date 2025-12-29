自由電子報
娛樂 最新消息

從20度拍到零下20度！法國男星笑稱「像拍兩部電影」

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以驚悚片《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎、瞬間成為影壇焦點的法國男星巴斯欽布雍，最近在冒險喜劇《格陵蘭雪女》中展現截然不同的面貌。他飾演北極探險家的弟弟，面對姊姊遭逢失業與失戀雙重打擊、情緒逐漸失控，他一肩扛起收拾殘局的責任，並力挺姊姊追尋雪人夢想，展開一場意想不到的極地旅程。

《格陵蘭雪女》是巴斯欽布雍（左）難得演出的喜劇冒險電影。（海鵬提供）《格陵蘭雪女》是巴斯欽布雍（左）難得演出的喜劇冒險電影。（海鵬提供）

出身演藝世家的巴斯欽布雍，被視為法國影壇「大器晚成」的代表，他是舞台劇名導吉爾斯布雍之子，同時也是傳奇歌手約瑟芬貝克的侄孫。自幼在藝術環境中成長的他，8歲便曾演出侯麥作品。取得科學學士學位後，他選擇踏上長達兩年的環遊旅程，2014年以《上流社會》獲盧米埃獎最佳新演員提名，直到八年後才憑《追兇12夜》一舉拿下凱薩獎。

令人驚訝的是，這段被稱為「新演員」的期間，他其實已悄悄累積了4、50十部作品。獲獎後片約暴增，每年穩定拍攝3至4部電影，票房與口碑齊飛，也讓他成為法國同世代最受矚目的演員之一。

巴斯欽布雍（左）拍攝《格陵蘭雪女》從法國侏羅山演到格陵蘭浮冰區，讓他感覺「像拍兩部電影」。（海鵬提供）巴斯欽布雍（左）拍攝《格陵蘭雪女》從法國侏羅山演到格陵蘭浮冰區，讓他感覺「像拍兩部電影」。（海鵬提供）

新片《格陵蘭雪女》以北極探險家柯琳莫赫的人生轉折為主軸，角色靈感來自美國拓荒者「災星珍」。儘管故事聚焦女性主角，巴斯欽布雍卻以細膩表演成為關鍵支點，其中一幕他詢問姊姊是否找到畢生追尋的「雪人」，道出對人生夢想無怨無悔的執著，也成為全片的情感亮點。

電影橫跨法國侏羅山與北極格陵蘭島取景，拍攝環境極端，讓巴斯欽布雍從氣溫攝氏20度一路演到零下20度，從白雪平原到浮冰海域，對此他笑說：「真的像是在拍兩部完全不同的電影。」在嚴寒條件下演出已是一大挑戰，他還需與當地獵人素人演員合作，對方以質樸又內斂的表演方式投入其中，讓他深感敬佩與震撼。《格陵蘭雪女》將於本周三（31日）在台上映。

