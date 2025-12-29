自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

「女浩克」晉身尖叫女王！猛嗑蛋糕噁到驚呼：這是什麼鬼？

〔記者許世穎／綜合報導〕新生代恐怖名導奧茲古柏金斯再度推出顫慄新作《顫懼》，邀請曾演出《律師女浩克》的艾美獎戲后塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。兩人繼《史蒂芬金之猴子》後再度合作，聯手打造一場從日常滲入的心理夢魘，片中她近乎著魔地狂嗑蛋糕，不僅成為全片關鍵畫面，得知蛋糕背後象徵意義時，更讓塔緹安娜當場驚呼：「這是什麼鬼？」

塔緹安娜瑪斯蘭尼和導演奧茲古柏金斯再度合作新片《顫懼》。（采昌提供）塔緹安娜瑪斯蘭尼和導演奧茲古柏金斯再度合作新片《顫懼》。（采昌提供）

導演奧茲古柏金斯與塔緹安娜私下皆是已故「怪誕影后」雪莉杜瓦的忠實粉絲，對她不按牌理出牌、難以捉摸的表演風格深深著迷。塔緹安娜也將雪莉杜瓦視為本片的重要表演指標，特地重溫讓對方拿下坎城影后的經典之作《三女性》還有《鬼店》來準備角色。

塔緹安娜分享：「雪莉在《鬼店》中經歷極端情緒起伏，但在《三女性》裡卻完全不同，依舊保有那種無法被定義的神秘氣質，讓人忍不住想知道她心裡在想什麼。」因此，《顫懼》也將《鬼店》列為重要參考文本之一，並透過特定鏡頭向這部影史經典致敬。

接連演出《史蒂芬金之猴子》與《顫懼》，塔緹安娜在驚悚類型中展現極具說服力的情緒爆發力，從恐懼顫抖、語無倫次的求饒，到歇斯底里的奔逃尖叫，層層遞進的崩潰表現讓觀眾留下深刻印象，受封「尖叫女王」，然而她卻自爆，自己其實曾是「恐怖片絕緣體」。

塔緹安娜瑪斯蘭尼在《顫懼》猛嗑蛋糕，得知背後意義噁到驚呼「這是什麼鬼」。（采昌提供）塔緹安娜瑪斯蘭尼在《顫懼》猛嗑蛋糕，得知背後意義噁到驚呼「這是什麼鬼」。（采昌提供）

塔緹安娜表示：「以前真的太膽小了，什麼恐怖片都不敢看。」直到近五年在重度恐怖片迷老公的帶領下才逐步入坑，「四十歲之後好像變勇敢了一點，現在比較不會被嚇到了。」對於「尖叫女王」封號，她也笑說：「真的非常榮幸。」

片中最令人毛骨悚然的名場面，莫過於女主角徒手狂嗑巧克力蛋糕的戲碼。由於該蛋糕在劇中具有「特殊意義」，塔緹安娜得知設定後一度感到不適，卻在拍攝時得知導演可能會拍上十多次，立刻轉為興奮模式。「我心想太好了！」她笑說，「因為那個蛋糕真的超級好吃，我大概吃了快九個吧！拍的時候很好玩，但同時又有點噁心。」《顫懼》將於本週三（31日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中