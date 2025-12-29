「女浩克」晉身尖叫女王！猛嗑蛋糕噁到驚呼：這是什麼鬼？

〔記者許世穎／綜合報導〕新生代恐怖名導奧茲古柏金斯再度推出顫慄新作《顫懼》，邀請曾演出《律師女浩克》的艾美獎戲后塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。兩人繼《史蒂芬金之猴子》後再度合作，聯手打造一場從日常滲入的心理夢魘，片中她近乎著魔地狂嗑蛋糕，不僅成為全片關鍵畫面，得知蛋糕背後象徵意義時，更讓塔緹安娜當場驚呼：「這是什麼鬼？」

塔緹安娜瑪斯蘭尼和導演奧茲古柏金斯再度合作新片《顫懼》。（采昌提供）

導演奧茲古柏金斯與塔緹安娜私下皆是已故「怪誕影后」雪莉杜瓦的忠實粉絲，對她不按牌理出牌、難以捉摸的表演風格深深著迷。塔緹安娜也將雪莉杜瓦視為本片的重要表演指標，特地重溫讓對方拿下坎城影后的經典之作《三女性》還有《鬼店》來準備角色。

塔緹安娜分享：「雪莉在《鬼店》中經歷極端情緒起伏，但在《三女性》裡卻完全不同，依舊保有那種無法被定義的神秘氣質，讓人忍不住想知道她心裡在想什麼。」因此，《顫懼》也將《鬼店》列為重要參考文本之一，並透過特定鏡頭向這部影史經典致敬。

接連演出《史蒂芬金之猴子》與《顫懼》，塔緹安娜在驚悚類型中展現極具說服力的情緒爆發力，從恐懼顫抖、語無倫次的求饒，到歇斯底里的奔逃尖叫，層層遞進的崩潰表現讓觀眾留下深刻印象，受封「尖叫女王」，然而她卻自爆，自己其實曾是「恐怖片絕緣體」。

塔緹安娜瑪斯蘭尼在《顫懼》猛嗑蛋糕，得知背後意義噁到驚呼「這是什麼鬼」。（采昌提供）

塔緹安娜表示：「以前真的太膽小了，什麼恐怖片都不敢看。」直到近五年在重度恐怖片迷老公的帶領下才逐步入坑，「四十歲之後好像變勇敢了一點，現在比較不會被嚇到了。」對於「尖叫女王」封號，她也笑說：「真的非常榮幸。」

片中最令人毛骨悚然的名場面，莫過於女主角徒手狂嗑巧克力蛋糕的戲碼。由於該蛋糕在劇中具有「特殊意義」，塔緹安娜得知設定後一度感到不適，卻在拍攝時得知導演可能會拍上十多次，立刻轉為興奮模式。「我心想太好了！」她笑說，「因為那個蛋糕真的超級好吃，我大概吃了快九個吧！拍的時候很好玩，但同時又有點噁心。」《顫懼》將於本週三（31日）在台上映。

