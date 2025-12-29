2025世界百大型男出爐 《山河令》張哲瀚奪冠

美國知名網站TC Candler公布2025年「全球百大型男」排行榜，中國男星張哲瀚強勢奪冠。（資料照，張哲瀚提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名網站TC Candler公布2025年「全球百大型男」排行榜，今年榜單由古裝劇《山河令》中國男星張哲瀚強勢奪冠，成為年度最具代表性的顏值男神，亞軍由在好萊塢迅速竄紅澳洲雅各艾洛迪（Jacob Elordi）拿下，季軍則為新加坡孫政。

榜單中最令人大批粉絲意外的是，今年9月11日過世的中國男星于朦朧仍高居第5名，顯示其影響力與人氣依舊深植人心。

2025年「全球百大型男」排行榜，前三名為古裝劇《山河令》中國男星張哲瀚（中）、澳洲雅各艾洛迪（左）、新加坡孫政（右）拿下。（翻攝自IG）

今年亞洲偶像表現亮眼，除了張哲瀚強勢奪冠外，首次入榜中國歌手梓渝、男星田栩寧，分別拿下第28名、第37名，王一博獲第52名，王鶴棣則位居第88名。

南韓方面，有「臉蛋天才」封號的車銀優擠入第33名，Super Junior-M成員劉憲華（Henry）首進榜就衝上第50名，韓團Stray Kids成員Felix拿下第83名。

歐美方面，麥可B喬丹（Michael B Jordan）拿下第25名肯定，「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）位居第31名，「足球金童」貝克漢（David Beckham）排在第84，男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）則名列第91名。

