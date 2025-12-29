自由電子報
娛樂 最新消息

國師不談星座運勢？唐綺陽竟開金嗓唱歌 網友好震驚

唐綺陽開金口演唱《啵me之我的青春住了鬼》主題曲《等不到的等》。（風暴國際股份有限公司提供）唐綺陽開金口演唱《啵me之我的青春住了鬼》主題曲《等不到的等》。（風暴國際股份有限公司提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「國師」唐綺陽為靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》開金嗓，首度跨界獻聲演唱主題曲《等不到的等》，MV於昨天（28）日上架後立刻在社群引發討論，網友直呼好震驚，沒想到唐綺陽會唱歌。談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

唐綺陽（右）接受《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽邀約，決定獻唱主題曲。（風暴國際股份有限公司提供）唐綺陽（右）接受《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽邀約，決定獻唱主題曲。（風暴國際股份有限公司提供）

唐綺陽進一步分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰。真正走進錄音室後，才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。

《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢，但拍攝時必須忍著寒風吹拂。（風暴國際股份有限公司提供）《啵me之我的青春住了鬼》初孟軒騎腳踏車載著邵雨薇，畫面青春洋溢，但拍攝時必須忍著寒風吹拂。（風暴國際股份有限公司提供）

《等不到的等》是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白。MV畫面則是唐綺陽在錄音室深情獻唱的畫面，與男女主角邵雨薇與初孟軒在劇中相遇、相知的片段交錯呈現，和歌曲情緒相互呼應。

唐綺陽談到自己對《等不到的等》的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。最後她也推薦觀眾走進電影院，「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

點圖放大
點圖放大

