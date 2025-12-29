自由電子報
音樂

大咖歌王「不想再當律師」 爆老婆潛心修行「想離開他」實情

〔記者張釔泠／台北報導〕蘇明淵推出全新台語專輯《主題歌》，日前舉辦新專輯聽歌會，現場氣氛輕鬆宛如同學會，並以聊天方式分享創作歷程，笑說像是在聽一位大叔聊音樂與人生。身兼音樂創作者及律師身分的蘇明淵，將家人、朋友，甚至工作時親耳見聞的訴訟事件作為靈感，從跟蹤騷擾案、太太的信仰到遺囑交付、離婚案件等，部分歌曲故事甚至讓觀眾驚呼：「原來背後是這麼可怕的故事！」

蘇明淵舉辦聽歌會分享《主題歌》創作歷程。（蘇明淵提供）蘇明淵舉辦聽歌會分享《主題歌》創作歷程。（蘇明淵提供）

接連在2020、2024年抱回金曲台語歌王講座的蘇明淵，直言自己長期在律師與音樂兩個身分間拉扯，笑說雖然早已動了「不想再當律師」的念頭，卻因現實考量仍必須繼續工作，也因此在訴訟案件與人生經驗中，累積了大量真實故事成為了創作靈感。他認為每一道人生刻痕都值得擁有一首「主題歌」，這張專輯正是將這些親見親聞的人物與片段，轉化為音樂記錄，也加入R&B、city pop、爵士、嘻哈等元素，完成了一張「非典型」的台語專輯。

蘇明淵邀請歌迷開箱新專輯。（蘇明淵提供）蘇明淵邀請歌迷開箱新專輯。（蘇明淵提供）

首波正式亮相的單曲《辯護》描寫律師日常，蘇明淵特別找來蛋堡合作。他分享兩人結緣於自己得獎之後：「有一天突然收到蛋堡的私訊：『恭喜學長得獎』，才知道他是台南一中的學弟，這是很奇妙的緣分。」此外，專輯中所收錄的《金手指》則源自一位1949年來台老兵的遺囑案件。當年老兵年近八十、終身未婚，只帶著一枚為未婚妻準備卻始終未能送出的戒指走過一生，希望透過遺囑完成心中的遺憾。蘇明淵分享，遺囑宣讀時他深受觸動，也確信「這是這塊土地該被記錄下來的故事」。

蘇明淵與女兒合唱新歌。（蘇明淵提供）蘇明淵與女兒合唱新歌。（蘇明淵提供）

另一首《一蕊花》邀來薩克斯風手謝明諺加入，蘇明淵形容這是一個跟蹤騷擾的故事：被分手的男方因不甘願，天天要求復合並持續跟騷，執著到令人咋舌，甚至在女方住處買下附近住所並搬入。蘇明淵卻刻意不先說明情節，只透過歌詞呈現男子對女孩的愛慕，讓聽眾自行感受其中的不安與矛盾，也讓製作人笑說：「當時我還刻意把編曲編得很淒美，原來背後是個這麼可怕的故事。」

蘇明淵舉辦聽歌會分享《主題歌》創作歷程。（蘇明淵提供）蘇明淵舉辦聽歌會分享《主題歌》創作歷程。（蘇明淵提供）

而《走揣》則來自生活日常，靈感源於太太的信仰，他以玩笑口吻提到太太早年可能被自己「欺負」慣了，後來選擇潛心於宗教，也讓信仰落實在生活細節之中，家裡甚至不能打蚊子、不能殺螞蟻。這樣的日常轉變，引發他對人生苦與樂、修行與解脫的思考，並將這些提問寫進歌裡。他更開玩笑說：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』！」

專輯尾聲《過去到這馬》則由蘇明淵與女兒共同完成，延續上一張作品寫給女兒的歌曲，成為父女之間的續篇。他坦言，能透過音樂修補過往無法陪伴的遺憾，對自己而言別具意義。有趣的是，女兒也在分享時提到，製作人希望她在演唱時能再「兇」一點，並笑說那是製作人的要求，不是故意對爸爸發脾氣。而整場聽歌會在分享與笑聲中圓滿畫下句點。

