曹蘭劉瑞琪譜忘年女女戀 3分半告白逼哭全網

〔記者李紹綾／台北報導〕曹蘭在醫療影集《整形過後》與劉瑞琪譜「忘年女女戀」，她與飾演劉瑞琪女兒的安心亞進行長達3分半真情告白，讓觀眾集體淚崩。

曹蘭（左）在《整形過後》三分半催淚告白劉瑞琪（右）引淚崩。（六魚文創提供）

曹蘭劇中面對劉瑞琪飾演、堅持進行性別重置手術的伴侶「永馨」，坦言自己最害怕的不是改變，而是怕這一眼，是最後一面。她將所有恐懼與不安吞進肚子，只選擇默默守護與陪伴，「如果這真的是她這輩子一定要完成的事情，我沒辦法說服她放棄，我只能不斷地祈禱，只能相信一切都會順利。」得知安心亞飾演的永馨女兒「蘇菲」同樣感到害怕，也鼓勵她，「你今天給她的支持，很了不起！」兩人揪心擁抱畫面讓網友直呼：「哭到大便沒衛生紙」。這條晚年百合戀，被不少觀眾封為「今年最溫柔也最殘酷的愛情」。

曹蘭在《整形過後》的演出，讓導演林立書直呼驚為天人。（六魚文創提供）

曹蘭的演出讓導演林立書直呼「驚為天人」。他透露，過去對曹蘭的印象多半停留在反應敏捷、臨場感極強的主持人，正因為她與劉瑞琪在氣質與形象上的反差，才萌生讓兩人配對演出的想法，沒想到化學反應超乎預期，默契好到令人驚喜，林立書大讚，「她完全超出你的期待，也超出你的想像，是那種會讓你下一部作品還想再合作的演員」。

曹蘭則謙虛表示自己並沒有刻意去「演」或設計角色，「我只是把自己當成是淑華這個人」，談到角色與自身的共通點，她坦言，若現實中家人面臨如此重大的生命抉擇，她也會選擇尊重對方的決定，「大家都是成人了，他想做什麼、就會為自己的選擇負責，沒有人有權利去改變別人的人生」。

曹蘭在《整形過後》默默守護劉瑞琪。（六魚文創提供）

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

