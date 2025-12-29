自由電子報
娛樂 日韓

福原愛在江家忍到極限！揭婚變江宏傑：放棄溝通了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕福原愛最近接受《女性SEVEN》專訪，大談再婚懷孕，當然也被問到與江宏傑的婚姻。對於上一段婚姻，福原愛坦言：「現在想想，覺得當時的我還不夠成熟，雖然覺得溝通上有困難，但還是很難向對方傳達我真正的想法，最後只能放棄。」

福原愛在2016年與江宏傑結婚，這對台日桌球夫婦受到熱烈歡迎，可是2020年就決定離婚，2021年初就先回日本。福原愛表示，在與江宏傑結婚初期，很努力想要在婆家前表現好，拚命想要建立幸福的家庭，結果夫妻倆沒辦法好好溝通，夫妻關係從結婚初期就出現裂痕。

福原愛證實與江宏傑的婚姻一開始就破裂。（翻攝自臉書）福原愛證實與江宏傑的婚姻一開始就破裂。（翻攝自臉書）

「我很常哭著去工作，告訴自己『再努力一點、還要再努力一點』，但我的心理狀況與我的身體背馳，朋友看著我越來越憔悴，擔心的說『現在的小愛根本是忍耐中毒成癮』。」

福原愛體會到，能夠坦誠溝通是一件很重要的事情，包括「直言不諱」以及「願意傾聽」。而現在的再婚對象橫濱男對福原愛來說，正是可以敞開心扉、專心傾聽的關係，橫濱男從便利商店買了新品冰淇淋回來，這種小細節的溫柔支持著福原愛。

相較於當初與江宏傑的奢華婚禮，江宏傑送上價值3000萬日元（約台幣602萬元）的鑽戒，福原愛笑說當時真是太天真了，這次婚戒、結婚誓詞都沒有，「橫濱男拜託友人訂製了我的誕生石黃水晶做了戒指，雖然不貴，但對我來說已經很夠了。」

