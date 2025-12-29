自由電子報
娛樂 最新消息

還原5分鐘關鍵通話！張越河被控性侵沒反駁

女大生曬出驗傷診斷書，指控張越河性侵。（翻攝自Threads）女大生曬出驗傷診斷書，指控張越河性侵。（翻攝自Threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代男模張越河憑藉 180 公分身高與帥氣外型活躍於模特兒界，曾登上綜藝節目《小姐不熙娣》。然而，他今捲入嚴重爭議，一名女大生指控，張越河以拍攝為由將她騙回住處，過程中出現強迫口交與指侵等行為；張越河稍早發出法律聲明，強調相關指控「均與事實嚴重不符」，並表示已將證據交由地檢署，將採取法律行動。

張越河回應後，女大生稍早接受本報及電子媒體採訪，說明其立場與事發經過。她直言，張越河目前的說法「就是在為自己狡辯而已」，並強調對方當時「確實有強迫行為」。她指出，事發後曾向朋友訴苦，在建議下透過 LINE 傳訊息表達拒絕與不適感受；對方收到訊息後多次道歉，並稱「以後不會再這樣」。

女大生進一步表示，張越河之後來電，她起初不願接聽，擔心沒能留下文字紀錄，不過最終仍接起電話，全程約 5 分鐘的通話都有錄音。她轉述，通話中對方道歉並提出精神賠償；她也在電話裡明確告知：「你當時的行為對我來說就是性侵。」她說張越河並未反駁，說了「我知道你的意思。」，並表示「後來想一想，覺得自己當時的行為不好，造成了我的困擾。」

女大生表示和張越河幾乎無私交，僅就拍攝事宜聯絡。（翻攝自Threads）女大生表示和張越河幾乎無私交，僅就拍攝事宜聯絡。（翻攝自Threads）

針對外界關注是否還有其他受害者或偷拍情事，女大生表示自己並不清楚，是從張越河前女友那得知。至於坊間流傳其在信義區以相同手法騙女生的說法，她坦言「有聽過風聲，但沒有具體證據」，不過也曾有其他女生私下向她反映，認為對方的行為涉及性騷擾。

談到為何選擇站出來，她表示，看到張越河如今的回應，感受到態度與當初希望她原諒時「差太多了」，直言：「如果真的希望得到原諒，就應該好好認錯，而不是反過來告我。」

女大生也詳細還原事發當下的過程。她描述，對方先將她「強壓在床上、強行親吻」，她多次推開並表達拒絕；隨後對方「把手伸進褲子裡，用手指性侵」，接著要求她口交。她回憶，自己搖頭拒絕時，對方說：「你再不吃，我就直接放進去。」在恐懼之下，她被迫照做，「他還用手壓著我的頭，強迫我」。

男模張越河遭控性侵發聲明否認。（翻攝自IG）男模張越河遭控性侵發聲明否認。（翻攝自IG）

她補充事件發生在 10月4日，那是兩人第一次見面，先前僅在 IG 簡短聊過拍攝相關，並非朋友。當天拍攝地點在汐止，結束後女大生搭便車一路到了張越河新莊住處，女大生表示途中未經捷運站；對方稱疲累，約莫6點提議先回家休息，待8、9點要到信義區上班時，再載她到紅線捷運站，女大生表示當時並未預期會發生任何越界行為，進入住處是為了借用廁所，「再怎麼樣都沒想到他會硬來。」

目前案件已進入司法程序，雙方各自提出說法，後續仍有待檢警進一步釐清。

點圖放大
點圖放大

