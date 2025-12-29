自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

崔振赫「把台灣放心上」 2月台北舞台藏驚喜

〔記者鍾志均／台北報導〕韓流男神崔振赫確定將再度來台！他今（29）宣布2026年2月1日登上Legacy TERA，舉辦個人演出 ，消息一出立刻讓台灣粉絲陷入暴動。

對於能再次站上台北舞台，崔振赫坦言心情格外激動，「距離上次見面已經一年半了，但當時的幸福回憶一直留在心裡，這次一定要準備更不一樣的舞台，送給始終等著我的大家。」

他悄悄預告，這次不只是單純的見面會，而是結合更多層次的舞台呈現，無論是表演內容還是互動橋段，都藏了不少驚喜，希望能和粉絲一起在2月初就留下難忘回憶。

崔振赫自2006年出道以來，憑藉《隧道》、《繼承者們》、《她的日與夜》等作品累積高人氣，戲路橫跨刑警、財閥、暖男與黑暗角色，演技實力備受肯定。

崔振赫明年2月於Legacy TERA舉辦粉絲見面會。（寬宏提供）崔振赫明年2月於Legacy TERA舉辦粉絲見面會。（寬宏提供）

近期他在綜藝《我家的熊孩子》中展現私下呆萌又直率的一面，反差魅力再度吸粉無數，讓不少觀眾直呼「完全被圈粉」。

戲劇作品同樣火力全開，他與吳漣序合作的網漫改編新劇《理事長和我的祕密關係》即將於1月17日公開，未播先熱，粉絲已經開始期待兩人的化學反應。

有趣的是，雖然多次因工作來台，崔振赫卻始終覺得「還沒真正認識台灣」。他笑說，以前行程總是拍戲、拍 MV 就匆匆離開，這次最想做的事反而很生活化——逛巷弄、跑夜市、吃在地美食。

崔振赫見面會主視覺。（寬宏提供）崔振赫見面會主視覺。（寬宏提供）

「聽說大腸麵線一定要試試看，也想照粉絲在SNS推薦的清單，去找隱藏版小吃。」他更甜喊，只要能和粉絲見面後再去吃台灣美食，「那一定會變成世界上最好吃的一餐。」

崔振赫見面會門票將於1月5日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中