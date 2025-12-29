自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金曲歌王翁立友曝辛酸成名史 因「一碗蜆精」浪子回頭

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌王翁立友近日現身中視、中天《唱歌給你聽》節目，不僅帶來新歌《老狗伴鐵人》，更在錄影現場大開主持人許志豪的緋聞玩笑，逗得全場笑聲不斷。他也難得感性分享，當年若非父母背債栽培，以及母親在低潮時的一碗「蜆精」，恐怕就沒有今天的金曲歌王。

金曲歌王翁立友現身《唱歌給你聽》宣傳新歌《老狗伴鐵人》。（中天電視提供）金曲歌王翁立友現身《唱歌給你聽》宣傳新歌《老狗伴鐵人》。（中天電視提供）

翁立友在介紹新歌創作背景時表示，這首歌是描述現代社會許多終其一生都單身的人，也就是「羅漢腳」的意思。他分享這是一個發生在台中的真實故事，主角是一位名叫鐵人的果農，每天與愛犬相依為命。

有趣的是，當翁立友講到「羅漢腳」時，攝影機竟直接切換到主持人許志豪身上，讓許志豪相當介意。翁立友隨即幽默補刀，詢問許志豪與某位同姓女星的進度，更脫口問道：「你不是跟那個跟我同姓的那一個？八字還沒有一撇喔？」嚇得許志豪趕緊示意他噤聲，直呼「還沒啦」。

談及音樂啟蒙，翁立友透露自己5歲時，聽了3次港劇《天蠶變》的主題曲後就能用笛子吹出來，嚇壞爸媽。雖然雙親想栽培，但礙於當時家境，一堂課250元的學費對比一碗10元的陽春麵實在太過昂貴，這份遺憾便一直留在父母心頭。

翁立友父母標會圓他音樂夢，一碗蜆精換來事業轉機。（中天電視提供）翁立友父母標會圓他音樂夢，一碗蜆精換來事業轉機。（中天電視提供）

直到他19歲因比賽被發掘，父母為了支持他的音樂夢，甚至不惜去「標會」籌錢。翁立友感性表示：「我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

翁立友的歌壇之路並非一帆風順，他也曾陷入事業低潮，整天與朋友吃喝消愁。某次他深夜返家，原以為家人已睡，卻發現媽媽守在客廳等他。他回憶當時母親對他說「電鍋裡有一碗蜆精」，並叮嚀他喝下，因為擔心他喝酒傷肝。

翁立友（右）與杜忻恬（左）深情對唱經典曲目《愛要大聲講出來》。（中天電視提供）翁立友（右）與杜忻恬（左）深情對唱經典曲目《愛要大聲講出來》。（中天電視提供）

母親的關懷讓當時的他瞬間鼻酸，翁立友坦言：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆。」正是這碗蜆精帶給他的衝擊，讓他下定決心做出改變，才有今日的成就。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中