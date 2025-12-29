金曲歌王翁立友曝辛酸成名史 因「一碗蜆精」浪子回頭

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌王翁立友近日現身中視、中天《唱歌給你聽》節目，不僅帶來新歌《老狗伴鐵人》，更在錄影現場大開主持人許志豪的緋聞玩笑，逗得全場笑聲不斷。他也難得感性分享，當年若非父母背債栽培，以及母親在低潮時的一碗「蜆精」，恐怕就沒有今天的金曲歌王。

金曲歌王翁立友現身《唱歌給你聽》宣傳新歌《老狗伴鐵人》。（中天電視提供）

翁立友在介紹新歌創作背景時表示，這首歌是描述現代社會許多終其一生都單身的人，也就是「羅漢腳」的意思。他分享這是一個發生在台中的真實故事，主角是一位名叫鐵人的果農，每天與愛犬相依為命。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，當翁立友講到「羅漢腳」時，攝影機竟直接切換到主持人許志豪身上，讓許志豪相當介意。翁立友隨即幽默補刀，詢問許志豪與某位同姓女星的進度，更脫口問道：「你不是跟那個跟我同姓的那一個？八字還沒有一撇喔？」嚇得許志豪趕緊示意他噤聲，直呼「還沒啦」。

談及音樂啟蒙，翁立友透露自己5歲時，聽了3次港劇《天蠶變》的主題曲後就能用笛子吹出來，嚇壞爸媽。雖然雙親想栽培，但礙於當時家境，一堂課250元的學費對比一碗10元的陽春麵實在太過昂貴，這份遺憾便一直留在父母心頭。

翁立友父母標會圓他音樂夢，一碗蜆精換來事業轉機。（中天電視提供）

直到他19歲因比賽被發掘，父母為了支持他的音樂夢，甚至不惜去「標會」籌錢。翁立友感性表示：「我爸媽為了要彌補遺憾就去標會，想讓我拜他做老師，很多爸媽投資在孩子身上都不求回報，所以我就想成功的時候，一定要好好報答他們。」

翁立友的歌壇之路並非一帆風順，他也曾陷入事業低潮，整天與朋友吃喝消愁。某次他深夜返家，原以為家人已睡，卻發現媽媽守在客廳等他。他回憶當時母親對他說「電鍋裡有一碗蜆精」，並叮嚀他喝下，因為擔心他喝酒傷肝。

翁立友（右）與杜忻恬（左）深情對唱經典曲目《愛要大聲講出來》。（中天電視提供）

母親的關懷讓當時的他瞬間鼻酸，翁立友坦言：「喝的時候心很酸、很想哭，覺得自己怎麼這麼沒用，出唱片沒紅，沒辦法賺錢回來孝順爸媽、讓家人比較輕鬆。」正是這碗蜆精帶給他的衝擊，讓他下定決心做出改變，才有今日的成就。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法