娛樂 日韓

NewJeans五人確定破局！Danielle被開除 Hanni投降了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女團NewJeans五人合體宣告破局，ADOR今天（29日）宣布終止與Danielle的專屬合約，且將追究其家屬與前CEO閔熙珍的法律責任，確定徹底鬧翻。Hanni則是確定留在ADOR，Minji還在商談中。

Danielle將不再作為NewJeans行動。（達志影像）Danielle將不再作為NewJeans行動。（達志影像）

NewJeans與ADOR纏鬥一年，ADOR在今年11月率先宣布兩位韓籍成員Haerin和Hyein回歸，接著Minji、Hanni、Danielle則是自行發聲明也決定回去ADOR，不過ADOR表示要先與這3位成員談過再說。

NewJeans的Hanni當初還上國會控訴，結果現在選擇回歸ADOR。（達志影像）NewJeans的Hanni當初還上國會控訴，結果現在選擇回歸ADOR。（達志影像）

時隔快兩個月，ADOR今天再度發布官方公告，指出Danielle已經很難再一起合作，宣布解除與她的專屬合約，另外對於造成此次紛爭，造成此次團體成員離隊、延遲回歸負有重大責任的Danielle家屬一名以及前代表閔熙珍，ADOR將追究法律責任。

NewJeans五人確定破局，難以再合體。（達志影像）NewJeans五人確定破局，難以再合體。（達志影像）

當時人在南極的Hanni與家人到韓國與ADOR進行長時間對話之後，Hanni決定尊重法律判決，選擇與ADOR繼續合作，與隊長Minji的部分還在討論當中。不管最後Minji是否會留在團體，但隨著Danielle的離去，NewJeans五人組已經宣告破局，僅出道3年半就遭逢此巨變，最痛苦的只有粉絲了。

