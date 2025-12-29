遭女大生指控「拐回家強迫口交」 男模張越河首發聲：與事實嚴重不符

男模張越河則指控性侵，發聲明自證清白。（翻攝自threads）

〔記者傅茗渝／台北報導〕新生代男模張越河憑藉 180 公分身高與帥氣外型，活躍於模特兒界，曾上過《小姐不熙娣》與小S近距離互動一度惹議。張越河今日捲入性侵醜聞。面對女大生在社群平台 Threads 曬出報案單、指控其強迫性行為，張越河稍早正式發表法律聲明。他強調指控內容「均與事實嚴重不符」，並表態已將證據交給地檢署，準備採取法律行動。

此事件起因於一名女大生（A小姐）發文指控張越河將其騙回家後逼迫口交及指姦得逞。女方透露曾一度心軟想和解，卻因發現對方是慣犯而打消念頭，更指男方在偵訊時改口稱「合意」。

請繼續往下閱讀...

A小姐狠酸張越河：「雖然你當演員當到現在都沒有代表作，但當天的你真的值得一個奧斯卡影帝獎？」並表示自己握有錄音檔，內容包含男方在電話中真摯道歉，說出「覺得你自己當時的行為也很不好，願意補償、願意承擔」。女方痛批這一切只是為了名聲，更憤怒直言：「你要是真的想要我原諒你，你就好好進監獄被一群跟你一樣是性侵犯的獄友體會一下我被你強迫的感覺是什麼。」

張越河過去上小姐不熙娣，與小S互動一度惹議。（翻攝自threads）

面對指控，張越河透過聲明稿做出反擊，他開宗明義表示：「針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。」

張越河進一步說明，目前案件已進入偵查程序，他已將「完整相關客觀證據」悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。對於女方的爆料，他認為已涉及妨害名譽及誣告，聲明中強調：「對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。」

張越河聲明全文：

大家好，我是越河。

針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

本案自發生至今，本人始終保持沉默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

聲明人：越河

中華民國 114 年 12 月 29 日

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法