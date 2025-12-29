「銀幕小貓」碧姬芭杜改寫20世紀性感想像 赤腳起舞震撼世界

碧姬芭杜改寫20世紀對「性感」的想像。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕法國影壇傳奇碧姬芭杜辭世消息震撼全球，享耆壽91歲。回顧她的青春歲月，碧姬芭杜不只是「漂亮女星」，而是直接改寫20世紀對「性感」的想像，成為流行文化裡無法被忽略的名字。

1934年出生於巴黎的碧姬芭杜，原本的人生藍圖不在銀幕上。她自小學習古典芭蕾，個性害羞內向，甚至形容童年「不算快樂」。

14歲那年，她意外登上《ELLE》雜誌封面，宛如命運開了一扇門，讓這位少女被電影圈注意到。真正改變她一生的，是 1956年上映的《上帝創造女人》。

那年，20歲的她在片中赤腳起舞、毫不掩飾身體線條，瞬間引爆輿論。有人震驚、有人批評，但更多人無法移開目光。

碧姬芭杜有貓一般的眼神與自然流露的性感。（達志影像）

碧姬芭杜蓬亂的金髮、貓一般的眼神與自然流露的性感，讓「碧姬芭杜」成為全球話題，也讓她被封為「性感小貓」。她不是刻意賣弄，而是一種介於天真與野性之間的存在，恰好踩中1950、60年代性解放的時代脈搏。

很快的，她成了法國電影最具代表性的臉孔之一，甚至被拿來與瑪麗蓮夢露相提並論。她的身影不只出現在電影海報，也走進時尚、藝術與政治象徵中，1969 年更成為法國國徽「瑪麗安」的原型之一，地位可見一斑。

然而，外界眼中的性感偶像，私底下卻對「被凝視」感到矛盾。她從不否認美貌帶來的影響，甚至在多年後直言，當別人稱讚她「漂亮」或「有個好看的小屁股」時，她其實覺得那是一種迷人的讚美，而非冒犯。

碧姬芭杜喜歡被稱讚「有個好看的小屁股」。（達志影像）

成名過早的代價同樣沉重，26歲那年，她曾因壓力過大自殺未遂；39歲時，在事業高峰選擇全面息影，回到南法聖特羅佩，遠離鎂光燈。對她而言，性感標籤既是禮物，也是枷鎖。

離開影壇後，碧姬芭杜的人生迎來第二次轉向。她將全部心力投入動物保護，成立基金會、走上街頭、直言批判，徹底拋下女神形象。即便晚年因政治立場與言論備受爭議，她依舊無法被抹去曾經帶給世界的衝擊。

