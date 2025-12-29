吳淡如發聲提醒女人 為自己伸張正義

吳淡如畢業於台大法律系。（翻攝自吳淡如臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「女人啊，請記得一件事，如果你不會為自己伸張正義，法律不會自動替你主持公道」，今（29）日上午，作家吳淡如在臉書發文提醒女人要懂得保護自己。

吳淡如回憶當年就讀台大法律系，曾遇過一位現在看來有點古板、但其實非常現實教授，「30多年前，他在課堂上語重心長地對我們說過一句話，到今天都還記得：如果有一天，老公為了第三者跟妳離婚，千萬不要說：我只要孩子，其他什麼都不要，不然，這4年法律就白唸了。」吳淡如說，當年聽來刺耳，後來卻一次又一次被現實驗證。

請繼續往下閱讀...

這些年，吳淡如坦言看過太多離婚案件，很多女性在配偶權被侵害、人生被背叛的那一刻

選擇用「犧牲」證明自己還是好母親、好太太聲淚俱下地說：「我什麼都不要，我只要孩子。」

結果呢？她列出以下6點狀況：

• 被丈夫吃得死死的，因為他已經知道女方的軟勒是小孩。

• 因此，即便丈夫不要小孩，也要「假裝」跟你爭，讓你為了小孩放棄其他權利。

•到最後，孩子的親權，未必在她手上。

• 就算拿到小孩的親權，卻揹下一輩子都還不完的債。

• 一起胼手胝足打下來的事業與財產，全數拱手讓人、給了第三者。

• 甚至被迫淨身出戶，看著第三者名正言順住進自己曾經溫馨佈置的家。

• 更殘酷的，是回家拿點私人物品，反而被告侵入住宅、竊盜，官司纏身，問天天不語。

吳淡如說，上述不是虛構悲情劇情，而是實實在在發生的故事，她嘆說：「女人啊，這是不懂法律、也沒有人教妳如何保護自己的代價。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法