男模張越河被控性侵硬上 女大生持驗傷單怒發聲

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲新生代男模張越河，今（29）日爆出把女大生騙回家逼對方口交並指姦得逞，女方提告他認錯道歉並一度想原諒，後來得知張越河是慣犯打消和解念頭，沒想到偵訊時他竟改口稱雙方合意，讓女方揚言要張越河付出代價。

其實早在25日，女大生在Threads發文曬出報案驗傷單，指張越河應該是打算裝死不認到底，「現在想想你在電話裡這麼真摯的跟我道歉（這些內容在錄音檔裡一清二楚），說什麼你覺得你自己當時的行為也很不好，願意補償、願意承擔，希望我原諒你，根本就只是怕會影響自己的名聲而已吧！」

女方接著說：「雖然你當演員當到現在都沒有代表作，但當天的你真的值得一個奧斯卡影帝獎？越籤，你要是真的想要我原諒你，你就好好進監獄被一群跟你一樣是性侵犯的獄友體會一下我被你強迫的感覺是什麼。」

張越河長相俊俏、身高180公分，學生時期就被相中當模特兒，也曾打過業餘籃球聯賽，並在台北市信義區知名夜店上班，IG追蹤數逾2萬，卻爆出襲胸、摳私密處等爭議，被當成節目效果登上新聞版面。

《鏡週刊》報導，張越河今年1月在《小姐不熙娣》擔任來賓，與主持人小S演情境劇，他扶小S時失手變襲胸尷尬場面，小S當場大喊：「最後還摳我屁眼，我覺得被羞辱到了！」他則道歉強調純屬意外，此事躍上新聞版面，當時外界以為是節目效果。至截稿為止前，張越河尚未做出回應。

