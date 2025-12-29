自由電子報
娛樂 電影

（新碟快報）《黑天鵝》名導犯罪動作新片《偷天盜日》跳過院線直接上架！小丑女《奇幻導航》談情柯林

柔伊克拉維茲（左）和奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》有火辣演出。（資料照，索尼影業提供）柔伊克拉維茲（左）和奧斯汀巴特勒在《偷天盜日》有火辣演出。（資料照，索尼影業提供）

〔記者許世穎／專題報導〕由《黑天鵝》、《噩夢輓歌》名導戴倫艾洛諾夫斯基執導的最新犯罪動作鉅片《偷天盜日》，結合暴力街頭、黑色幽默與犯罪追逐。原定9月在台上映，最終無緣台灣大銀幕，期待已久的影迷別擔心，因為電影的UHD、藍光BD以及DVD正式上架啦！

新一代男神奧斯汀巴特勒在片中飾演主角「漢克」，意外捲入一場牽涉巨額贓款的幫派衝突，來自各方的追殺逼他走上鋌而走險的逃亡之路，這場死亡遊戲將是對他生存本能的極限試煉。

電影改編自查理休斯頓同名暢銷小說，網羅包括奧斯汀巴特勒、《蝙蝠俠》柔伊克拉維茲、《X戰警：金鋼狼》李佛薛伯、《魔比斯》麥特史密斯、「金霸王」文森唐諾佛利歐，以及拉丁饒舌歌手壞痞兔等華麗卡司一同演出。

不少影迷好奇導演艾洛諾夫斯基怎麼會改走商業動作片路線，他當初也透露：「我想好萊塢最成功的地方，就是作為娛樂產業的中心，我們平常生活壓力這麼大，我很想拍部有趣的電影，然後我看看我手上所有的劇本，最好玩的絕對就是查理休斯頓的《偷天盜日》了！」

影迷也別擔心艾洛諾夫斯基拍商業動作片的功力，畢竟《偷天盜日》在爛番茄影評網無論影評的84%新鮮度、或是代表觀眾的83%爆米花指數都在水準之上，宣傳期間還有片中可愛的貓貓洗版，絕對可以入手一探究竟。

《偷天盜日》未在台上映，不過影音商品已在台上架。（得利影視提供）《偷天盜日》未在台上映，不過影音商品已在台上架。（得利影視提供）

《偷天盜日》在台推出包括4K UHD+BD雙碟限定版、藍光BD以及DVD，特別收錄包括「亞洛諾夫斯基：貨真價實」、「罪犯，混亂，還有一隻貓」、「我不會開車」還有「紐約故事」，幕後也相當好看喔！

另一部新碟則是由「小丑女」瑪格羅比攜手奧斯卡提名男星柯林法洛主演的《奇幻導航》，兩人在片中共譜一段穿越記憶與命運的療癒旅程，電影故事設定在一個夢幻與現實交錯的世界，透過神秘的「任意門」設計，角色能穿越時空，直面內心最深的遺憾。

瑪格羅比（右）和柯林法洛在《奇幻導航》浪漫談情。（資料照，索尼影業提供）瑪格羅比（右）和柯林法洛在《奇幻導航》浪漫談情。（資料照，索尼影業提供）

瑪格羅比一襲性感透視裝現身《奇幻導航》倫敦首映會。（資料照，索尼影業提供）瑪格羅比一襲性感透視裝現身《奇幻導航》倫敦首映會。（資料照，索尼影業提供）

當初宣傳時正是瑪格羅比產後復出的首個紅毯，她現身倫敦首映會時以一襲性感透視裝展現好身材，背後更火辣全都露，讓人印象相當深刻。《奇幻導航》藍光BD已在台上架，特別收錄包括「愛的百變風景：觸人心弦的羅曼史」、「幕後魔法：旅程的誕生」以及「奇幻舞碼」。

《奇幻導航》藍光BD已在台上架。（得利影視提供）《奇幻導航》藍光BD已在台上架。（得利影視提供）

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

