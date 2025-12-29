自由電子報
娛樂 電影

《動物方城市2》北美耶誕檔創驚人漲幅！台灣再添一項影史冠軍紀錄

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續作《動物方城市2》已成為2025年全球最賣座好萊塢電影，上週末（12月26至27日）在耶誕檔期加持下，再進帳2000萬美金（約台幣6.28億元），相比前一週不跌反升，票房呈現驚人的35%漲幅，週末票房名次也回到亞軍，北美票房已破3.21億美金（約台幣100.79億元），準備超車首集的3.41億美金（約台幣107.07億元）。

《動物方城市2》上周末在北美不跌反升，創下驚人漲幅。（迪士尼提供）《動物方城市2》上周末在北美不跌反升，創下驚人漲幅。（迪士尼提供）

《動物方城市2》在北美以外的海外市場共收穫10.99億美金（約台幣345.08億元）的驚人票房收入，目前全球票房已高達14.2億美金（約台幣445.88億元）。其中，海外最大票倉還是貢獻了5.61億美金（約台幣176.15億元）的中國，觀影人次突破1億人，更創下繼《鐵達尼號》之後，首部單一市場觀影人次破億的好萊塢電影。

《動物方城市2》成為影史台灣最賣座好萊塢動畫。（迪士尼提供）《動物方城市2》成為影史台灣最賣座好萊塢動畫。（迪士尼提供）

台灣方面，《動物方城市2》已於上週五（26日）正式賣破台幣6億，除了是2025年度票房第2名，也成為影史台灣最賣座好萊塢動畫。全台票房粗估已破台幣6.2億，詳細票房數字將於下午揭曉。電影持續在台上映中。

