《阿凡達：火與燼》連霸北美雙週冠軍！全球票房猛破7.6億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》持續熱賣，上週末（12月26至28日）加上週四耶誕節大賣8800萬美金（約台幣27.63億元），若單看週末3天也毫無懸念以6400萬美金（約台幣20.09億元）蟬聯北美雙週票房冠軍，勢不可擋。

《阿凡達：火與燼》穩坐北美及全球票房冠軍。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》的次週末票房僅比首週的8900萬美金下滑28%，跌幅優於2022年前作《阿凡達：水之道》（首週末1.34億美金、次週下滑52%）。上映兩週北美票房已高達2.17億美金（約台幣68.13億元），全球票房則突破7.6億美金（約台幣238.64億元）。好成績也讓《阿凡達》系列總票房突破60億美金（約台幣1884億元），成為影史最賣座的三部曲。

請繼續往下閱讀...

依該系列先前經驗，《阿凡達：火與燼》可望一路領跑票房到跨年檔期，畢竟前兩部《阿凡達》皆連霸7週票房冠軍，最終全球票房各自賣破20億美金，至今仍是影史全球票房冠軍及季軍。

《阿凡達：火與燼》全台持續熱映中，同樣穩坐票房冠軍，截至耶誕節當天全台票房已破台幣2億，加上週末3天粗估已破台幣2.6億，詳細票房數字將於下午揭曉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法