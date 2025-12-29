自由電子報
《黑白大廚2》一週衝破550萬次觀看 白湯匙主廚帥照炸裂

「白湯匙」主廚孫鍾元在社群公開帥氣畫報。（翻攝自IG，合成圖）「白湯匙」主廚孫鍾元在社群公開帥氣畫報。（翻攝自IG，合成圖）

〔記者鍾志均／綜合報導〕人氣韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》「白湯匙」主廚孫鍾元（손종원）在第二回合1對1「黑白對決」擊敗「三星殺手」，成功晉級第3回合，近日他在社群公開帥氣畫報，引爆話題焦點。

孫鍾元近日透過IG透露首次拍了個人寫真，「這不只是擺姿勢而已，而要依照穿搭、情境營造出相符的氛圍與表情，對我來說是很大的挑戰，也是全新的體驗。」

接著他笑說：「拍第一套造型時，看著我手忙腳亂的樣子，現場工作人員露出錯愕表情的畫面，我到現在都忘不了。」

不過他補充：「多虧大家親切又自在的引導，才能順利完成拍攝；能體驗到原來還有這樣帥氣的世界，真的是非常珍貴的經驗。」

孫鍾元人氣攀升，首次拍攝寫真畫報。（翻攝自Harper’s BAZAAR）孫鍾元人氣攀升，首次拍攝寫真畫報。（翻攝自Harper’s BAZAAR）

孫鍾元此前分享參與第2季的心得，他表示：「雖然很辛苦，但也是段愉快的時光。」並說：「許久未見的人們齊聚一堂，一起料理、一起相處的過程中，彼此的關係似乎變得更加親近，感受到一種戰友情誼。」

另一方面，《黑白大廚2》延續首季人氣，在Netflix上架1週內就創下550萬觀看次數，連兩年登上全球TOP 10電視節目非英語類第1名，口碑持續擴散。

