娛樂 最新消息

韓片撐不住的一年！2025零千萬、日本動畫直接稱王

《進擊的巨人》（左起）、《鬼滅之刃 無限城篇》、《鏈鋸人 蕾潔篇》在韓國熱賣。（翻攝自Naver）《進擊的巨人》（左起）、《鬼滅之刃 無限城篇》、《鏈鋸人 蕾潔篇》在韓國熱賣。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕2025年接近尾聲，韓國電影圈「危機」、「低迷」成為年度關鍵字。曾叱吒亞洲影壇的韓國電影被韓媒形容為「連大師都撐得很辛苦的一年」，但在韓片步履蹣跚之際，日本動畫卻在戲院一路狂奔，甚至改寫歷史。

韓國電影圈最直接的警訊是「千萬觀影人次電影」正式掛零；相較2024年還有《破墓》、《犯罪都市4》兩部破千萬作品撐場，2025年沒有任何一部韓國電影突破這道門檻，甚至連500萬人次都成了稀有成就。

全年只有《我和我的殭屍女兒》勉強衝過563萬，成為少數被稱為「票房成功」的案例，其餘多數作品都在損益邊緣掙扎。

《徵人啟弒》雖然韓國票房不算亮眼，仍努力征戰海外影展，為國爭光。（龍祥電影提供）《徵人啟弒》雖然韓國票房不算亮眼，仍努力征戰海外影展，為國爭光。（龍祥電影提供）

讓影迷唏噓的是，大師級導演也開始轉彎。一向堅持戲院上映的李滄東，最終選擇與OTT平台合作。原本瞄準大銀幕的《可能的愛情》（暫譯，가능한 사랑），因投資遲遲不到位，只能改走串流路線。

對此，另一位大師朴贊郁曾一語道破：「疫情之後，離開戲院的觀眾沒有回來。」他更直言，電影品質與市場信心已陷入惡性循環，「不好看卻要求觀眾回來，是不可能的事。」

反觀《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》不只長時間霸榜，更首次拿下年度總票房冠軍，成為「外國動畫稱王」的里程碑；《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《進擊的巨人 完結篇》也在有限場次下繳出漂亮成績，反觀同檔期的韓國電影，明顯被壓著打。

然而，朴贊郁新作《徵人啟弒》雖在本土票房失利，卻在海外影展大放異彩，除了入圍金球獎最佳影片，也一路叩關奧斯卡，成為「外銷型希望」。

新生代女導演尹佳恩的《The World of Love》，則在獨立製作條件下成功打進中國市場，為被「限韓令」冰封多年的通路撕開一道裂縫。

韓媒總結，當日本動畫席捲票房、OTT成為避風港，韓國電影是否能在內容與形式上再度進化，讓觀眾願意走回戲院，有待2026年繼續檢視。

