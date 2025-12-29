成龍認把兒子罵跑！曝房祖名「1年沒1通電話」嘆：我錯了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕成龍最近在宣傳新電影《過家家》，昨天（28日）出席首映提到兒子房祖名，透露兒子每次打電話過來，他都把兒子罵得狗血淋頭，本來一年一通電話，現在一通電話都沒了。

成龍。（達志影像）

成龍分享，其實以前看到兒子就罵，沒有一句好話，房祖名打電話來祝他生日快樂、父親節快樂或者是過年打來問候，但成龍都把他罵得狗血淋頭，因為他認為比起過節打電話關心，不如平常就打電話來，結果還真的罵走兒子，現在一通電話都沒有。成龍也反省：「我錯了，原來教育不是這樣子，應該讓他自由發揮，讓他自由去創作，後來他見到我就怕了。」

提到兒子房祖名，成龍受訪也透露，未來他的遺產有一半要捐作公益，另一半給老婆林鳳嬌，也會分配一些錢給公司的老員工，「我跟我兒子講，你不要用我的錢，你沒有本事，你是在敗我錢的，我說你自己好自為之。」

成龍（右）與林鳳嬌（中）的獨生子房祖名。（香港星島頭條）

成龍舉例，有一次父子倆一起搭飛機，成龍坐頭等艙，房祖名則坐後面，房祖名問成龍：「你頭等艙很大，那為什麼幫我買後面？」成龍回應：「你有個有錢爸爸，我沒有，你坐到後面去，等有一天你賺錢，就坐到前面去，我也是學人家的，透過這個訓練讓他知道。」結果後來空姐知道房祖名是成龍的兒子，也直接幫他升等坐在頭等艙了。

