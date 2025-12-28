五月天開唱女歌手來「取經」 阿信溫馨提醒慢走：我們這舞台洞很多

五月天台中開唱，帶給歌迷許多歡樂。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台中報導〕阿信回歸五月天，今（28日）晚在台中洲際棒球場繼續第二場「回到那一天」新年快樂版演唱會，邀請師妹丁噹當嘉賓，一連合唱多首舞曲組曲，丁噹說去年到五月天演唱會取經，沒想到現在他們也成為唱跳樂團，聽到「取經」兩字，五月天團員又歪樓，聯想一些「色色的」，而演出結束要送丁噹下台時，阿信還特別溫馨提醒要她慢慢走：「我們這舞台也是洞很多的！」

五月天邀請丁噹（左三）合唱多首舞曲。（相信音樂提供）

昨晚阿信才在台中首場談到，前幾天在演唱會上，生平第一次摔到洞裡，因此今晚看到丁噹要走下台，不忘提醒丁噹：「慢慢走。」今晚丁噹和五月天合唱多首舞曲，從小虎隊的《青蘋果樂園》唱到Energy的《星期五晚上》，又一起學郭富城唱《對你愛不完》招牌手勢，還帶動全場大跳蕭秉治的射手舞。

丁噹邀請五月天去高雄巨蛋看她演唱會。（翻攝自臉書）

丁噹說：「今天是浪漫夜晚，看到信哥非常認真跳舞。」阿信問：「我跳舞等於浪漫嗎？還是只有浪這個字，跳起來很浪，拍子有點慢。」丁噹演唱完問五月天4月18日有空嗎？因為當天丁噹要到高雄巨蛋舉辦「夜遊」演唱會，阿信笑說那剛好是瑪莎生日前一個禮拜，建議要現場幫瑪莎過生日，丁噹說目前只開一場，阿信說：「那怎麼坐得下？」笑說如果加場，「所有收入捐給壽星。」丁噹說：「當然好。」阿信說：「當然不好，憑什麼。」逗笑全場。

