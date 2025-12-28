自由電子報
娛樂 歐美

知名AV女優人生卡關 赤裸躺浴缸泣訴受虐待

在AV產業超過20年的美國知名AV女優珍娜。（翻攝自X）在AV產業超過20年的美國知名AV女優珍娜。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在AV產業超過20年的美國知名AV女優珍娜（Jenna Haze）日前在社群平台泣訴自己受到委屈，言辭之間更透露出沮喪念頭，她說：「我死前希望每個人都能知道我遭受虐待」，嚇得粉絲緊急報警，目前已送醫治療。

珍娜流淚表示自己歷經了一次非常痛苦的分手。（翻攝自X）珍娜流淚表示自己歷經了一次非常痛苦的分手。（翻攝自X）

43歲的珍娜在社群發布一系列的畫面，嚇壞粉絲，畫面中的珍妮躺在洛杉磯家中的浴缸，她流淚表示自己歷經了一次非常痛苦的分手，更稱對方是她生命中的摯愛，也是珍娜第一個想與他擁有孩子的男性。

珍娜表示自己失去了生命中的摯愛。（翻攝自X）珍娜表示自己失去了生命中的摯愛。（翻攝自X）

話鋒一轉，珍娜表示希望在自己生命逝去之前能讓每個人都知道自己遭受的虐待，更指出這將是她最後發出的訊息。擔心不已的粉絲緊急報警，警方於凌晨趕赴珍娜家中，並將其送醫治療。至今為止，珍娜尚未更新社群動態。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

