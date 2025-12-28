阿信聯手F3組新團慘遭五月天「排擠」 團員「阿雜」心情全說了

〔記者陳慧玲／台中報導〕五月天今（28日）晚繼續在台中洲際棒球場舉辦「回到那一天」新年快樂版演唱會，由於前陣子阿信剛忙完和「F3」言承旭、吳建豪、周渝民聯手舉行的演唱會，這次回歸五月天，多少也成為話題，今晚他就在台上搞笑營造「被排擠」現象。

五月天繼續在台中開唱，阿信（中）笑談另外「組團」話題。（相信音樂提供）

石頭先爆料：「五月天有點脫稿演出。」笑說阿信還想開車，石頭說有可能唱到天亮，被其他團員虧：「開空頭支票。」冠佑則談到：「這次回到台中，家人朋友都回來了，昨天第一場回去，家人嗓子都啞了。」他也希望今晚歌迷可以和五月天一起唱滿3小時，「獲得真正的快樂！」

輪到阿信談話時，他問團員：「你們不會因為我組了別團，就覺得不跟我同一團吧？」怪獸酸酸的說：「當然不是啊！我們就是你的伴奏團。」阿信笑說：「快樂小夥伴。」瑪莎反問：「你確定我們快樂嗎？」阿信改口：「憂鬱小夥伴。」怪獸回嘴說：「不要隨意定位我們，我們是阿雜！」

看到怪獸一直嗆聲，阿信虧他：「你脫離掌控，杰倫講話，他旁邊（快樂小夥伴）會說這麼多嗎？」怪獸則自封是「阿雜大夥伴」接著阿信回想起以前五月天常開車去陽明山泡溫泉，笑說看過怪獸穿內褲，看過他的「小夥伴」，開啟話題後，團員七嘴八舌，阿信忍不住說：「你們到底是要排擠我？還是各自排擠？」怪獸則說：「我們都是大人了，不要隨便把我們湊團。」

這次重返洲際棒球場開唱，瑪莎和阿信又重現高喊：「安打安打全壘打！」讓全場2.5萬粉絲情緒超嗨，今晚五月天也帶來《OAOA》、《終結孤單》、《我心中尚未崩壞的地方》等多首歌曲。

