娛樂 最新消息

炎亞綸20週年洩真實心聲！致謝「飛輪海是起點」

飛輪海成軍屆滿20週年，成員各奔東西，炎亞綸罕見發長文致謝。（翻攝自臉書）飛輪海成軍屆滿20週年，成員各奔東西，炎亞綸罕見發長文致謝。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2005年憑藉偶像男團「飛輪海」紅極一時的炎亞綸，今（28）日迎來出道20週年的重要里程碑。雖然自2011年團體形同解散後，四位成員鮮少合體，且炎亞綸過去多次對於成員間的關係直言不諱，引發外界對其不合的揣測。然而在今日這個特殊節點，炎亞綸罕見發表長文感懷，不僅正面提及「飛輪海」，更感性直言這段經歷是他生命中不可抹去的養分。

炎亞綸在文中感嘆，二十年並非一句話能帶過，能在這條路上走到今天是一份需要珍惜的幸運。他強調，今日不僅是個人出道紀念，更是「飛輪海成軍二十週年的日子」，並認為這個時刻值得被溫柔地回望。針對團體自2011年後不再合體活動的現狀，他坦然表示這並不代表過去被否定，而是成員們在各自選擇的人生裡前行，「用不同的步伐，走向各自認為重要的方向」。

飛輪海成軍20週年，炎亞綸吐實「是教會我承擔的地方」。（翻攝自臉書）飛輪海成軍20週年，炎亞綸吐實「是教會我承擔的地方」。（翻攝自臉書）

回首過往，炎亞綸認為飛輪海始終是他的起點，也是在年輕時教會他責任、紀律與承擔的地方。他感性寫道：「這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」他坦承，隨著時間流逝與心智成熟，他學會了重新理解當年的經歷，並能在更成熟的時候將感謝說出口。

對於多年來出現在生命中的支持者，不論距離遠近或參與的時間長短，炎亞綸皆表達了由衷的謝意。他承諾未來將帶著更穩定的自己繼續前行，「那段青春沒有被浪費，那些相遇，都算數。」

點圖放大body

