自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

法國「性感小野貓」碧姬芭杜驚傳逝世 享耆壽91歲

「性感小野貓」碧姬芭杜過世，享耆壽91歲。（法新社）「性感小野貓」碧姬芭杜過世，享耆壽91歲。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）91歲法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）有「性感小野貓」封號，近日被法國網紅爆料病逝，但在幾小時後被本尊親自發聲打臉。沒想到這次卻是真的，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）今（28）日證實這項消息，但真正死因基金會並未公布。

碧姬芭杜與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵。（美聯社）碧姬芭杜與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵。（美聯社）

碧姬芭杜最早被時尚雜誌《ELLE》發掘成為模特兒，1952年更著比基尼演出首部電影《浪海情姝》奠定性感女神地位。她與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵，也被視為性解放代表人物之一，亦曾前往美國好萊塢發展，與寇克道格拉斯等影星曾合作。先前爆出烏龍死訊時，碧姬芭杜幾小時就立刻出面火速發文怒斥：「我不知道是哪個笨蛋開始傳這個謠言，但我還好好的，也沒有要退出人生舞台，謠言止於智者。」

碧姬芭杜息影後致力於動物保護。（美聯社）碧姬芭杜息影後致力於動物保護。（美聯社）

根據法新社報導，碧姬芭杜基金會發表聲明：「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。她選擇放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物福利和基金會」。聲明稿未進一步說明碧姬芭杜的辭世時間與地點。

碧姬芭杜1956年主演《上帝創造女人》（And God Created Woman），使她一夕之間成為性感偶像。她陸續參與約50部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，致力於動物保護。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中