法國「性感小野貓」碧姬芭杜驚傳逝世 享耆壽91歲

「性感小野貓」碧姬芭杜過世，享耆壽91歲。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕法國影壇傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）91歲法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）有「性感小野貓」封號，近日被法國網紅爆料病逝，但在幾小時後被本尊親自發聲打臉。沒想到這次卻是真的，她的「碧姬芭杜基金會」（Fondation Brigitte Bardot）今（28）日證實這項消息，但真正死因基金會並未公布。

碧姬芭杜與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵。（美聯社）

碧姬芭杜最早被時尚雜誌《ELLE》發掘成為模特兒，1952年更著比基尼演出首部電影《浪海情姝》奠定性感女神地位。她與瑪麗蓮夢露並稱西方流行文化性感象徵，也被視為性解放代表人物之一，亦曾前往美國好萊塢發展，與寇克道格拉斯等影星曾合作。先前爆出烏龍死訊時，碧姬芭杜幾小時就立刻出面火速發文怒斥：「我不知道是哪個笨蛋開始傳這個謠言，但我還好好的，也沒有要退出人生舞台，謠言止於智者。」

碧姬芭杜息影後致力於動物保護。（美聯社）

根據法新社報導，碧姬芭杜基金會發表聲明：「碧姬芭杜基金會以無比哀痛的心情宣布，基金會創辦人兼主席、全球知名女影星暨歌手碧姬芭杜辭世。她選擇放棄備受肯定的演藝生涯，將畢生心力投入動物福利和基金會」。聲明稿未進一步說明碧姬芭杜的辭世時間與地點。

碧姬芭杜1956年主演《上帝創造女人》（And God Created Woman），使她一夕之間成為性感偶像。她陸續參與約50部電影演出，息影後在法國南部過著隱居般的生活。她在1986年成立碧姬芭杜基金會，致力於動物保護。

