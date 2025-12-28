《客家廚房2》驚見「專業級」神祕客 李元日哀嚎：別讓他來

李元日與孝淵合作無間。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》開播後熱度居高不下。本季卡司由原班底利特、温昇豪、李元日、江宏傑，聯手新成員孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成8人陣容。節目首度導入「分組對抗」機制，不僅規模擴大，更讓成員間的競爭張力直線飆升。

温昇豪是最強外場成員。（客家電視台提供）

在最新一集中，餐廳迎來營業第二天，兩隊在歷經首日的混亂後迅速找回節奏，真正的對決正式展開。為了爭奪營業額冠軍，負責外場的温昇豪與陳庭妮展現超強戰鬥力，不僅使出渾身解數推銷菜單，現場甚至上演火藥味十足的「搶人大戰」，全力爭取每一位入店客。

價格調整將決定兩隊的命運。（客家電視台提供）

然而，正當廚房內外忙得不可開交時，一位神祕客人的突襲讓氣氛瞬間降至冰點。喜飯看到來者身影後驚呼：「那是誰？」，陳庭妮更是第一時間衝進廚房通報緊急狀況。原本專注於料理的李元日與趙序衡聽聞消息後，嚇得當場停下手中工作。

利特擔任老闆帶來重大宣布。（客家電視提供）

趙序衡緊張追問：「你說誰來了？」「他來幹嘛？」，而向來穩定的李元日更是在鏡頭前崩潰直呼：「都說了別讓專業的來這裡！」 這位讓兩位大廚都難掩震驚的「專業級」嘉賓，究竟會成為營業助力還是造成巨大壓力，引發觀眾高度好奇。

