輝達看到了嗎？陳意涵率陽光女子合唱團 喊話黃仁勳「找我們唱尾牙」

何曼希（左起）、陳意涵、翁倩玉、孫淑媚及安心亞齊聚一堂，出席《陽光女子合唱團》首映會，十分熱鬧。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》今天（28日）全員大集合，於松仁威秀舉行首映會，陳意涵等人對於票房信心滿滿，甚至喊話輝達執行長黃仁勳邀請她們去唱尾牙，唱歌跳舞都OK，笑說：「錢到位都好談！」

陽光女子合唱團今天齊聚一堂，首映會現場熱鬧滾滾。（記者王文麟攝）

陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮、何曼希、Nike老師（陳姿陵7ling）、曾佩瑜、羅晨恩、導演林孝謙及編劇呂安弦今天一同出席首映會，現場歡笑聲不斷，上演猜歌比賽，考題包括《表白》、《練舞功》、《姊姊妹妹站起來》等歌曲，鍾欣凌則猜中翁倩玉的名曲《祈禱》，並邀請翁倩玉現場演唱，讓全場聽得如癡如醉。

猜歌環節現場超嗨。（記者王文麟攝）

苗可麗（左起）、陳庭妮、鍾欣凌、Nike老師。（記者王文麟攝）

翁倩玉相隔47年返台拍片，在片中飾演囚犯，卻被苗可麗要求交互蹲跳50下，苗可麗做出如此「大逆不道」的行為，昨當場懺悔：「罵完她後要回去拜拜，一喊卡我就出去面壁了。」笑翻眾人。

翁倩玉對於票房成績很樂觀，相信電影上映之後會有很多觀眾支持，台灣的家人也會來看電影，自己也會帶在日本的姪兒來看電影。陳意涵則有感而發，表示拍攝時就知道這不是一部「假假的娛樂商業片」，「我們付出了很多真心跟努力，帶了我們很多人生的歷練，傳達給大家一些故事。」

翁倩玉、陳意涵對於票房很有信心。（記者王文麟攝）

至於票房公約，導演林孝謙表示，明年恰逢翁倩玉出道60周年，如果票房破億的話，片中唱的《時間之歌》MV，「我錄了一個很特別的翁倩玉版本，還加入了合唱團的聲音，當作她（出道60周年的禮物）。」

被問到如果票房破億，合唱團的成員們是否有機會合體演出？安心亞笑說：「我們有接商演，歡迎一些歡喪喜慶可以找我們。」鍾欣凌也說，不管是婚喪喜慶或者大巨蛋都去，陳意涵也說有接尾牙，並喊話：「輝達可以找我！」林孝謙則說：「阿勳啊，阿嬤在等你喔！」被問到那大家有沒有機會一起表演安心亞的《呼呼》，陳意涵、安心亞等人笑說：「錢到位都好談。」

