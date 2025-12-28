吳申梅嫁香港富尪！驚揭三年「人妻生活」哭了

吳申梅邀來亮哲合拍《外家》ＭV。（喜上梅梢提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕吳申梅新單曲《外家》上線兩週成績亮眼，YouTube點閱數正式突破百萬大關，讓她又驚又喜，直呼是出道十年來的重要里程碑。香港富商老公Eric也飛回台灣陪伴她慶祝，兩人還一同前往台北小巨蛋欣賞李聖傑演唱會，被不少粉絲認出、合影，幸福氛圍藏都藏不住。

吳申梅的老公Eric陪她看李聖傑演唱會。（喜上梅梢提供）

吳申梅坦言，萬萬沒想到《外家》會引起如此大的共鳴，也因此特別有感，「這首歌對我來說，是出道十年來的一個代表作。」她更將作品視為自己遠嫁香港、為人妻三年來的心情總結，參與了詞、曲創作，把婚後生活與情感全數寫進歌曲之中。

她透露，在配唱及MV拍攝過程中情緒湧上，一度感動到落淚。也特別感謝參與MV演出的亮哲與呂俍慧，三人攜手締造這項亮眼佳績。

吳申梅到曼谷過耶誕節。（喜上梅梢提供）

她近期蠟燭三頭燒，在平安夜仍投入錄製中視《綜藝一級棒》，還翻夜錄到耶誕節當天，但一點也不喊苦。隔天就甜蜜蜜飛泰國，與老公Eric合體，在曼谷補過耶誕節，一起享用耶誕大餐，好好地放鬆一下。

吳申梅到曼谷過耶誕節。（喜上梅梢提供）

