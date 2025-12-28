自由電子報
娛樂 最新消息

宋威龍追趙今麥使絕招 《驕陽似我》這一句登上「年度最美情話」！

〔娛樂頻道／綜合報導〕不知道怎麼追女生的男人趕快看過來！中國男星宋威龍在都市純愛劇《驕陽似我》中追趙今麥追成了「台階戰神」，他在告白被拒後，不但沒有退縮，還以「你還喜歡著別人，那有什麼問題？我讓你挑。」瞬間在網路引爆熱搜，被譽為「年度最美情話」。

宋威龍（左）和趙今麥在《驕陽似我》中的感情戲話題不斷。（翻攝自網路）宋威龍（左）和趙今麥在《驕陽似我》中的感情戲話題不斷。（翻攝自網路）

宋威龍和趙今麥主演的《驕陽似我》自開播以來話題不斷，該劇改編自顧漫小說，擁有一票忠實的書迷支持。宋威龍飾演的男主角林嶼森和趙今麥演出的女主角聶曦光，除了外型登對，讓人看得賞心悅目之外，憑藉著高度還原原著情節與細膩的情感鋪陳，在社群平台掀起熱烈討論度。

隨著劇情推展，趙今麥和大學暗戀對象賴偉明飾演的莊序重逢，眼看著他與青梅竹馬的同學葉蓉在一起，尷尬的不知如何以對時，宋威龍在雪夜裡兩步台階當一步的踏向她，和她深情對望後，一手牽住她，化解她的尷尬，成為網友熱議的名場面，他還因此被封為「台階戰神」。

宋威龍（左）在《驕陽似我》中告白趙今麥被拒。（翻攝自網路）宋威龍（左）在《驕陽似我》中告白趙今麥被拒。（翻攝自網路）

除了「台階戰神」的舉動讓人心動不已，宋威龍在劇中鼓起勇氣向趙今麥告白，卻遭到婉拒，甚至得知她心裡面還留有他人的位置時，他沒有退縮、反而以成熟坦然的態度說「你還喜歡著別人，那有什麼問題？我讓你挑。」這一句令觀眾心碎又心動的台詞，也讓宋威龍榮登2025年末最佳戀愛典範。

