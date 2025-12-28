「核彈芭比」扭臀破氣球！大秀「胸震」絕技震撼全場

阿翔扮國姓爺進場，笑歪全場。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜領軍的《綜藝大集合》日前來到台南永康的大灣國聖宮。節目剛開始，胡瓜準備介紹國聖宮的歷史，現場卻突然闖入一位奇裝異服的男子，自稱是「國姓爺鄭成功」，仔細一看，原來是阿翔搞笑裝扮而成，他甚至還送上匾額給胡瓜，為節目揭開驚喜序幕。

阿翔（中）化身「國姓爺鄭成功」亂入錄影。（民視提供）

阿翔這次不僅造型吸睛，更帶來了全新遊戲「攻佔堡壘」。現場空中懸吊兩個十字架在中間旋轉，兩方選手需各自從兩邊出發，最先抵達對方區塊者獲勝。胡瓜隨即安排「鄭成功」阿翔與外國代表佩德羅進行一場史詩級PK。雖然阿翔穿著古裝行動困難，卻憑藉身手矯健的優勢成功完勝佩德羅。

隨後的藝人與觀眾對決中，藝人組表現相當爭氣。製作單位特別安排馬國弼上場，沒想到他與觀眾組的互動綜藝性十足；馬國弼因臂力不足卡在十字架上，觀眾則是接連掉落，逗得全場哈哈大笑。由於兩人僵持不下，胡瓜最後宣布這是節目有史以來第一場和局，藝人隊也順勢拿下難得的勝利。

金賢姈與安汝帶來精采舞蹈。（民視提供）

本集亮點莫過於藝人安汝帶著擁有「核彈芭比」稱號的高人氣啦啦隊女神金賢姈現身。兩人開場便帶來一段極具爆發力的舞蹈表演，展現十足活力。為了考驗金賢姈的靈活性，製作單位準備了「筋開腰軟破氣球」挑戰，參賽者需一男一女搭檔，利用身上包有砂紙的小球刺破氣球。

第一組由金賢姈與嘻小瓜合作，兩人默契十足，首先以震撼力十足的「胸震」驚豔全場。隨後嘻小瓜以側翻踩破氣球，金賢姈則發揮強大核心力，以扭動屁股的方式一舉擊破氣球。兩人將創意與優美舞姿結合，順利完成挑戰，引發全場歡聲雷動。

