自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「核彈芭比」扭臀破氣球！大秀「胸震」絕技震撼全場

阿翔扮國姓爺進場，笑歪全場。（民視提供）阿翔扮國姓爺進場，笑歪全場。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜領軍的《綜藝大集合》日前來到台南永康的大灣國聖宮。節目剛開始，胡瓜準備介紹國聖宮的歷史，現場卻突然闖入一位奇裝異服的男子，自稱是「國姓爺鄭成功」，仔細一看，原來是阿翔搞笑裝扮而成，他甚至還送上匾額給胡瓜，為節目揭開驚喜序幕。

阿翔（中）化身「國姓爺鄭成功」亂入錄影。（民視提供）阿翔（中）化身「國姓爺鄭成功」亂入錄影。（民視提供）

阿翔這次不僅造型吸睛，更帶來了全新遊戲「攻佔堡壘」。現場空中懸吊兩個十字架在中間旋轉，兩方選手需各自從兩邊出發，最先抵達對方區塊者獲勝。胡瓜隨即安排「鄭成功」阿翔與外國代表佩德羅進行一場史詩級PK。雖然阿翔穿著古裝行動困難，卻憑藉身手矯健的優勢成功完勝佩德羅。

隨後的藝人與觀眾對決中，藝人組表現相當爭氣。製作單位特別安排馬國弼上場，沒想到他與觀眾組的互動綜藝性十足；馬國弼因臂力不足卡在十字架上，觀眾則是接連掉落，逗得全場哈哈大笑。由於兩人僵持不下，胡瓜最後宣布這是節目有史以來第一場和局，藝人隊也順勢拿下難得的勝利。

金賢姈與安汝帶來精采舞蹈。（民視提供）金賢姈與安汝帶來精采舞蹈。（民視提供）

本集亮點莫過於藝人安汝帶著擁有「核彈芭比」稱號的高人氣啦啦隊女神金賢姈現身。兩人開場便帶來一段極具爆發力的舞蹈表演，展現十足活力。為了考驗金賢姈的靈活性，製作單位準備了「筋開腰軟破氣球」挑戰，參賽者需一男一女搭檔，利用身上包有砂紙的小球刺破氣球。

第一組由金賢姈與嘻小瓜合作，兩人默契十足，首先以震撼力十足的「胸震」驚豔全場。隨後嘻小瓜以側翻踩破氣球，金賢姈則發揮強大核心力，以扭動屁股的方式一舉擊破氣球。兩人將創意與優美舞姿結合，順利完成挑戰，引發全場歡聲雷動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中