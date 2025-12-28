黃子佼涉買兒少性影像 限制出境、出海將期滿

先前黃子佼受限制不得出境、出海，但明年1月1日將期滿。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人黃子佼涉性騷、性侵案件自毀星途，雖然他撒錢與被害者和解並賠償，不過，他涉嫌購買兒少性影像的部分，二審依個資法判刑1年6個月、緩刑4年，上訴最高法院中。先前黃子佼受限制不得出境、出海，但明年1月1日將期滿，高院明（29）將開庭訊問黃子佼。

黃子佼自民國103年2月12日起，註冊成為「創意私房」網路論壇會員，陸續購買、蒐集、持有兒童及少年性影像，二審高等法院審理期間，為確保日後審判程序順利進行，自5月2日起限制黃子佼出境、出海8個月並具保新台幣50萬元。不過眼看期限將於明年1月1日期滿，台灣高檢署12月24日向最高法院提起上訴，主張黃子佼對於兒少身心健全發展侵害影響極大，不適合宣告緩刑。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

