日本AV女優申請中國B站帳號 網路蟑螂囂張敲詐

日本AV女優櫻空桃有意進軍中國影音平台，帳號竟被無良網路蟑螂註冊。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優櫻空桃有意進軍中國影音平台Bilibili（以下簡稱B站），想不到竟有網路蟑螂已經把她的名字註冊帳號，讓她本人無法使用「櫻空桃」，更氣人的是，櫻空桃請對方歸還名稱，網路蟑螂竟然獅子大開口，氣得她乾脆另起「櫻空桃1203」帳號。

櫻空桃註冊帳號時才知道「櫻空桃」或「櫻空桃official」已經被網路蟑螂捷足先登。（翻攝自X）

櫻空桃雖然請求註冊帳號「櫻空桃」、「櫻空桃official」帳號的人請求歸還名字，沒想到對方獅子大開口要寫真集。（翻攝自X）

櫻空桃本月23日想在B站發布首支影片，同時也尋求網友支持，她從其他社群平台透露，自己沒辦法使用「櫻空桃」或「櫻空桃official」帳號註冊，原因是被網路蟑螂搶先註冊了。

更囂張的是，網路蟑螂還用「櫻空桃」這個帳號在櫻空桃發布的首支影片下方留言，是一個笑臉圖片，挑釁意味濃厚。櫻空桃雖然請求註冊帳號「櫻空桃」、「櫻空桃official」帳號的人發私訊請求歸還名字，沒想到對方獅子大開口，表示想要回「櫻空桃」或「櫻空桃official」就要送他寫真集，氣得櫻空桃說：「用我的名字註冊頻道就已經讓人很困擾，還和我要禮物是怎麼樣？趕快把名字還給我，有夠低級」。沒想到對方堅持不還之外，還故意把原先使用櫻空桃的帳號頭像照片換成「我就不改」非常惡劣。

網路蟑螂還故意把櫻空桃的頭像從照片換成「我就不改」。（翻攝自B站）

