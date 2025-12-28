自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

等26年才攻蛋！李聖傑遇到強震...「忘記要講什麼了」

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑等了26年首度攻蛋，昨晚第二場演唱會落幕，在小巨蛋慶功受訪時卻遇到4級地震，晃動超過一分鐘，現場鋼筋狂搖、手機國家級警報大響，他與所有媒體只好暫停訪問，杵在台上等待，直到地震結束。

李聖傑等了26年首度攻蛋，昨晚第二場演唱會落幕，在小巨蛋慶功受訪時卻遇到4級地震。（記者胡舜翔攝）李聖傑等了26年首度攻蛋，昨晚第二場演唱會落幕，在小巨蛋慶功受訪時卻遇到4級地震。（記者胡舜翔攝）

地震發生時，李聖傑正在小巨蛋二樓受訪，當下感受狂搖晃動，甚至有媒體拍攝到背板後方上空的電梯鋼索晃動，不過他臨危不亂，事後也表示：「還好，我們活在當下。這live…感受到了這個震撼力，還在搖。」更打趣：「我已經忘了要講什麼了。」試圖緩和緊張氣氛。

他分享站上小巨蛋舞台的那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過」。回首這些年，遇過的人、經歷的事，都在那一瞬間湧上心頭，如今的他，選擇用更自在、也更溫柔的方式看待一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易」。

李聖傑不諱言「One Day 直到那一天」演唱會過程裡，幾度差點落淚。（記者胡舜翔攝）李聖傑不諱言「One Day 直到那一天」演唱會過程裡，幾度差點落淚。（記者胡舜翔攝）

「One Day 直到那一天」演唱會過程裡，他不諱言幾度差點落淚，從《靠近》、《擦肩而過》或是《最美的遺憾》，每一首歌曲都藏著滿滿情緒，「真的很多畫面一閃而過就想哭」。但他強制把情緒收住，只為留下最好的聲音給觀眾，「我想把好的聲音留給大家」。

這份情感，也延伸到對已故音樂人屠穎的思念。李聖傑哽咽透露，這正是他在開場3首歌後特別安排《位置》的原因，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」希望能用音樂，向老師道出一些來不及說出口的話。

接下來，他也將前往馬來西亞繼續巡演，場地規模達1萬多人，期望整體製作能更精緻化。而身為高雄人的他，也沒忘記家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中