等26年才攻蛋！李聖傑遇到強震...「忘記要講什麼了」

〔記者張釔泠／台北報導〕李聖傑等了26年首度攻蛋，昨晚第二場演唱會落幕，在小巨蛋慶功受訪時卻遇到4級地震，晃動超過一分鐘，現場鋼筋狂搖、手機國家級警報大響，他與所有媒體只好暫停訪問，杵在台上等待，直到地震結束。

李聖傑等了26年首度攻蛋，昨晚第二場演唱會落幕，在小巨蛋慶功受訪時卻遇到4級地震。（記者胡舜翔攝）

地震發生時，李聖傑正在小巨蛋二樓受訪，當下感受狂搖晃動，甚至有媒體拍攝到背板後方上空的電梯鋼索晃動，不過他臨危不亂，事後也表示：「還好，我們活在當下。這live…感受到了這個震撼力，還在搖。」更打趣：「我已經忘了要講什麼了。」試圖緩和緊張氣氛。

他分享站上小巨蛋舞台的那一刻，心情比想像中還要複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過」。回首這些年，遇過的人、經歷的事，都在那一瞬間湧上心頭，如今的他，選擇用更自在、也更溫柔的方式看待一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易」。

李聖傑不諱言「One Day 直到那一天」演唱會過程裡，幾度差點落淚。（記者胡舜翔攝）

「One Day 直到那一天」演唱會過程裡，他不諱言幾度差點落淚，從《靠近》、《擦肩而過》或是《最美的遺憾》，每一首歌曲都藏著滿滿情緒，「真的很多畫面一閃而過就想哭」。但他強制把情緒收住，只為留下最好的聲音給觀眾，「我想把好的聲音留給大家」。

這份情感，也延伸到對已故音樂人屠穎的思念。李聖傑哽咽透露，這正是他在開場3首歌後特別安排《位置》的原因，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」希望能用音樂，向老師道出一些來不及說出口的話。

接下來，他也將前往馬來西亞繼續巡演，場地規模達1萬多人，期望整體製作能更精緻化。而身為高雄人的他，也沒忘記家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會」。

