娛樂 日韓

近畿小子全晉升人夫！堂本光一妻子身分曝光 為愛引退刪光社群

堂本光一有「王子」的稱號。（翻攝自IG）堂本光一有「王子」的稱號。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本雙人組合「DOMOTO」（原名近畿小子KinKi Kids）的堂本光一今天（28日）宣布結婚，代表DOMOTO兩人皆已晉身為人夫。雖然堂本光一妻子的身分並未公開，不過應該就是愛情長跑超過10年的女星佐藤惠美（佐藤めぐみ），佐藤惠美在今年9月突然宣布引退，並刪光社群，此舉被視作為婚事鋪路。

今年頻傳堂本光一與佐藤惠美好事已近，據日本媒體報導，堂本光一與小5歲的佐藤惠美在2009年因演出音樂劇《Endless SHOCK》而結緣，兩人在2010年交往（有日媒稱交往12年，也有媒體稱是15年）。2023年2月兩人的戀情再次浮上檯面，當時的傑尼斯事務所回應：「沒什麼特別要說的！」佐藤惠美的事務所則表示：「無可奉告。」

佐藤惠美已經刪除IG。（翻攝自IG）佐藤惠美已經刪除IG。（翻攝自IG）

接著佐藤惠美在2025年9月，與待了長達27年的事務所約滿不續約，選擇從演藝圈引退，同時刪光社群媒體，被視作準備要與堂本光一結婚；今天STARTO娛樂宣布與堂本光一結婚的是「一般女性」，顯而易見就是佐藤惠美。喜愛日劇的粉絲對佐藤惠美應該也不陌生，最為人所知的就是她在《流星花園》中飾演三條櫻子，與井上真央、松本潤等人有精彩對手戲。

佐藤惠美曾經演過日劇《流星花園》中的三條櫻子。（翻攝自X）佐藤惠美曾經演過日劇《流星花園》中的三條櫻子。（翻攝自X）

DOMOTO是由堂本光一及堂本剛於1993年組成的雙人團體，他們出道超過30年，在今年改名為「DOMOTO」（堂本）。堂本剛在2024年1月宣布與小15歲的桃色幸運草Z的百日夏菜子結婚，堂本光一當初表示：「我們一直都不知道彼此的電話號碼，因為他說他有事情想跟我說，我便請經紀人轉達我的聯絡方式，結果他還是打給了經紀人，接著經紀人才拿著電話來到我的休息室。我明明都跟他說了…」接著談到得知消息的感想時，他表示：「真的很驚訝呢！我不知道他們有在交往，他也很直接地說要結婚了，我在電話另一頭嚇得直說『嗯？欸？』這樣。」

DOMOTO全都晉升為人夫，堂本剛去年初結婚，堂本光一則趕在今年尾。（翻攝自IG）DOMOTO全都晉升為人夫，堂本剛去年初結婚，堂本光一則趕在今年尾。（翻攝自IG）

