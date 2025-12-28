說好不哭！林書豪球衣退休儀式傳有神秘嘉賓 網瘋猜天王意外出現「黃明志」

〔記者陳慧玲／台北報導〕籃球明星林書豪8月底宣布退役，今（28日）晚將重返新北國王主場，舉行正式的球衣退休儀式，前幾天天王好友「周董」周杰倫先在社群提到，猜想林書豪今晚一定會哭，還開玩笑先幫他點一首歌，就是周董和阿信合唱的《說好不哭》，除了點歌，網友看到新北國王隊分享的一張照片，開始瘋猜莫非今晚周董會以神秘嘉賓身分出現？這也讓門票更加一票難求。

林書豪（左）很期待看到瘦子的表演。（翻攝自IG）

原本已公布林書豪球衣退休儀式的賽後演出名單包括人氣歌手瘦子，以及剛忙完「恆星之城」演唱會的F4成員吳建豪，前幾天林書豪還在社群分享他和瘦子合照，並提到期待瘦子的表演。

請繼續往下閱讀...

吳建豪（右）也將擔任林書豪球衣退休儀式賽後表演嘉賓。（翻攝自IG）

而新北國王隊貼出的神秘嘉賓照片，儘管只有剪影，但是戴毛帽，手拿籃球的模樣，絕大多數網友都瘋猜一定是和林書豪交情不錯的周董，但也有網友搞笑留言：「是黃明志吧！」更有網友透過合成照片，開玩笑說應該是豬哥亮，由於儀式意外多出「神秘嘉賓」，更指向是周董，因此好多網友開始詢問，是否還有機會能買到票去看。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法