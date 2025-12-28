最好吃的烏魚子在台灣！韓國黑白大廚尋烏金 金度潤羞談子瑜怕女友吃醋

金度潤今天在西門町受訪，透露此行來台是為了尋找台灣烏金。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕參加Netflix實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》的主廚金度潤今天（28日）在台受訪，透露此行來台目的是為了尋找台灣的烏魚子，因為他在明年1月將推出有烏魚子的麵，「我很喜歡台灣的烏魚子，這是全世界最好吃的，知道現在是烏魚子的盛產期，想要找廠商合作。」

金度潤最近二度參加《黑白大廚》，被問到為什麼想再回鍋一次？他透露，有一天製作單位詢問他要不要來開設YouTube頻道，結果見面時，對方卻詢問他要不要再挑戰一次《黑白大廚》，「我苦惱了很久，才決定要參加。」他分享，第一季的時候比較沒有勝負欲，不過第二季不能輸的壓力很大，「輸的話也是丟臉，而且第二季更辛苦了。」至於是不是因為漲價才回鍋？金度潤表示根本沒啥差別：「喝個酒就沒了。」

金度潤回鍋《黑白大廚》，坦言第二季很辛苦。（記者潘少棠攝）

不過金度潤在參戰時曾經拿出「阿舍乾麵」，引發熱烈討論。金度潤表示，他表示自己在《黑白大廚》結束之後很頻繁來台，聽說這個是老牌乾麵，從台灣買到韓國放著，「第一紀錄節目的時候，都拍到2、3點的時候才結束，在拍攝的地方滿冷的，所以很想吃熱的東西，我把這個（阿舍乾麵）帶過去，因為拍很久、肚子會餓，沒想到第一個比賽就被淘汰了，沒辦法吃牛肉麵，心情不太好，回家就喝個酒睡覺。」

子瑜到金度潤餐廳用餐，兩人還一起合影。（翻攝自IG）

至於先前TWICE的子瑜有光顧他的店，金度潤坦言，ELKIE莊錠欣是他的朋友，ELKIE當時介紹了朋友來店裡，裡面就有子瑜，「但我對子瑜不好意思的是，我不知道她是誰，但整間店的員工都知道她是誰。」金度潤也透露，當時IU、BTS有來店裡用餐，但都沒有合照，「我後來知道那是子瑜，想說趕快在喝酒臉紅之前拍一張照片，她真的很善良，不太像藝人，沒有架子，真的嚇了一跳。」他也說，不少人都傳訊息詢問子瑜的菜單。

金度潤害羞表示，「子瑜是台灣人，ELKIE也在台灣發展，我常常來、也喜歡台灣，感覺這是我們之間的共通點，真的很漂亮，但我怕女友吃醋。」 笑翻現場眾人。

