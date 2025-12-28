日本Coser收神秘禮物不知驚喜還驚嚇 恐怖經驗噁爆

日本最大同人展Comic Market（コミックマーケット，簡稱Comike）即將登場。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本最大同人展Comic Market（コミックマーケット，簡稱Comike）即將登場，每年約有30萬人會共襄盛舉，今年冬Comi也吸引擁有不少粉絲的J奶Coser ELLE，她宣布自己會參加此次冬Comi，知道此事的粉絲立刻詢問她是否能帶禮物到現場送給她，讓她覺得兩難。

Coser ELLE表示自己將出席冬Comi。（翻攝自X）

過去ELLE曾經收到來自粉絲的噁心禮物，她在社群平台分享，收到來自粉絲的禮物當然很感謝，不過她曾經收到過一些讓人覺得「有點恐怖」的禮物，例如品牌不明而且已經開封用過的乳液、沒有包裝紙用保鮮盒裝著的泡芙，當時粉絲還要求她當場吃一個，根本不知道裡頭包了什麼的ELLE對這種要求感到十分困擾。

ELLE拜託粉絲如果要送她禮物，請送未拆封的禮物。（翻攝自X）

還有更恐怖的禮物，ELLE說，她曾經收到粉絲送她的Cosplay照片合輯，但她自己卻不知道對方什麼時候拍下這些照片，頓時感到毛骨悚然。所以這次ELLE事先喊話，拜託粉絲送禮物的時候，請送沒有拆封過的禮物。

