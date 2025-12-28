自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寒冬不冷了！八點檔演員吳皓昇、文汶辦公益演唱會送愛

文汶（中）親自向現場分享公益理念與品牌初衷，期盼透過行動讓愛持續流動。左為吳皓昇、右為田家達。（民視提供）文汶（中）親自向現場分享公益理念與品牌初衷，期盼透過行動讓愛持續流動。左為吳皓昇、右為田家達。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕歲末年終的時刻，溫暖的行動如期而至。「猴爺保養品」創辦人文汶與老公吳皓昇攜手，舉辦了「猴爺歲末感恩公益演唱會」，活動於昨晚（27日）在新北市樹林區「猴爺文創」門市溫馨登場。現場邀請嘉義教養院的院生以及長期守護流浪動物的旺媽狗園園長，共同度過了一個充滿溫情的午後。透過歌聲與實際行動，為寒冷的冬季注入滿滿希望。

此次公益盛會陣容強大，不僅有「校園民歌教父」葉佳修助陣，更有八點檔男神田家達熱情參與，與文汶及吳皓昇一同用音樂和陪伴傳遞正能量，現場洋溢著溫馨感人的氛圍。

吳皓昇（左起）、文汶、葉佳修、田家達同框合照，為歲末公益注入滿滿正能量。（民視提供）吳皓昇（左起）、文汶、葉佳修、田家達同框合照，為歲末公益注入滿滿正能量。（民視提供）

文汶表示，此次活動的初衷是希望通過實際行動關懷弱勢族群，並呼籲社會大眾一起投入公益：「希望大家可以一起做一些公益，給社會多一點回饋。」活動結合經典老歌與舞蹈表演，讓現場充滿歡樂和溫暖。八點檔演員們也用實際行動支持弱勢族群，讓寒冷的冬天充滿了暖意。

吳皓昇因拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》無法全程參與籌備，但談起妻子文汶一邊為品牌努力，一邊心系公益，他感性表示：「看到她除了想著產品如何突破，還一直掛念著做公益，真的讓我非常感動。」葉佳修也分享，他很開心能用音樂陪伴院生度過這美好的午後；田家達則笑著說，能參加這樣意義非凡的活動，讓他在歲末年終之際感到滿心感謝與力量。

文汶（左）、吳皓昇（右）開心帶著女兒模模（中）做公益。（民視提供）文汶（左）、吳皓昇（右）開心帶著女兒模模（中）做公益。（民視提供）

《豆腐媽媽》演員吳皓昇與「猴爺保養品」創辦人文汶攜手葉佳修、田家達，以及嘉義教養院院生、旺媽狗園園長與全體團隊，共同為「猴爺歲末感恩公益演唱會」留下溫暖合影。（民視提供）《豆腐媽媽》演員吳皓昇與「猴爺保養品」創辦人文汶攜手葉佳修、田家達，以及嘉義教養院院生、旺媽狗園園長與全體團隊，共同為「猴爺歲末感恩公益演唱會」留下溫暖合影。（民視提供）

文汶與吳皓昇認為，這場演唱會不僅僅是音樂的饗宴，更是一場「讓愛流動」的行動。他們希望藉由這次活動，為弱勢族群點亮冬日的曙光，也期待更多人能在歲末年終時，一起傳遞善意與希望。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中