自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女神被搖暈！金佳垠來台首遇強震嚇僵 現身嬌喊心有餘悸

金佳垠第一次體驗近距離粉絲活動。（CHEER UP提供）金佳垠第一次體驗近距離粉絲活動。（CHEER UP提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕職業排球啦啦隊「桃氣女孩」12月28日現身「Cheer Up！」快閃活動，金佳垠、禹菡、詩函三位成員與粉絲近距離同歡。現場聊到前一晚發生的強烈地震，來台僅三個月的韓國成員金佳垠首度遇上劇烈搖晃，回想當下仍心有餘悸。

金佳垠透露當時正坐著滑手機：「滑到一半真的很慌，一直在想到底發生什麼事？什麼時候才會結束？」 她坦言雖然腦中閃過躲桌下的念頭，卻因太害怕而僵住，直呼：「真的嚇到，什麼事都沒做。」

左起禹菡、金佳垠、詩函。（CHEERUP提供）左起禹菡、金佳垠、詩函。（CHEERUP提供）

同樣被震懾的還有成員禹菡，她在睡夢中被搖醒，身為資深貓奴的第一反應竟是衝去找貓，看到愛貓躲在家具下且「兩隻眼睛都瞳孔放大」，讓她笑說：「糟糕，第一時間想到的就是我的貓。」

而詩函則是在剛回完粉絲訊息後遇襲，直喊：「我直接站在原地被搖，跳來跳去，因為我真的很怕地震，而且這次搖很久，真的很暈。」 除了分享地震驚魂，金佳垠也害羞表示很開心能與粉絲互動，提到最愛的台灣美食更秒回：「雞排！」 逗笑全場。

金佳垠在入口處送飲料。（CHEER UP提供）金佳垠在入口處送飲料。（CHEER UP提供）

金佳垠可愛擔當。（CHEER UP提供）金佳垠可愛擔當。（CHEER UP提供）

《Cheer Up！》以下午茶派對為核心概念，讓粉絲享受女孩親手送上的餐點與桌邊簽名等寵粉時刻。活動後續將由「連莊排球隊」小魔女啦啦隊接棒，1月3日、4日由廉世彬、高佳彬打頭陣；1月10日、11日則由高人氣成員睦那京、李素敏、崔洪邏壓軸合體現身，持續打造最親近的應援體驗。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中