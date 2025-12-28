時事全都沒放過！ F4合體、朱孝天翻臉全被寫進《西門町一番地》

〔記者李紹綾／台北報導〕沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，跨年場次迎來全新卡司加入，《超級星光大道》出身的周定緯，為此次新加入的演員，跨年場也將是他的初登場演出。周定緯將以與其他場次不同的形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

周定緯成為《西門町一番地》第六輪加演新卡司。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》演員將12道台灣小吃親手送到觀眾手裡。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

除了深受台灣觀眾喜愛，也吸引來自新加坡、香港、日本的觀眾專程前來欣賞。演出全程貼心設有中英文字幕，無論本地觀眾或來自世界各地的旅客，都能無障礙融入劇情，在劇場中感受台灣故事的獨特魅力。

木星（左起）、岑永康、張珮珊、蔡燦得、林斌前來觀賞《西門町一番地》。（全民大劇團提供）

口碑持續延燒之餘，也有多位名人前來觀賞，包括施振榮、盛治仁、白冰冰、邰智源、鍾欣凌、溫嵐、安心亞、鄧惠文、李濤、李艷秋、岑永康夫妻等人，皆曾到場欣賞演出，對作品的沉浸式形式與濃厚台味印象深刻。

《西門町一番地》將年度話題巧妙融入演出，重現F4經典歌曲，一登場台下觀眾歡呼不斷。（全民大劇團提供）

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，也將近年來的年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲《沒出息》、F4合體等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良」。

康茵茵在《西門町一番地》重現崔苔菁的經典造型。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》重現多首經典歌曲。（全民大劇團提供）

為迎接跨年時刻，劇團特別為跨年場觀眾準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，邀請觀眾在百年古蹟中，一邊欣賞演出、一邊迎接新的一年。現場更安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲，陪伴觀眾度過不同以往的跨年夜。12月31日至1月4日場次，將由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出。

