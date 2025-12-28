自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

時事全都沒放過！ F4合體、朱孝天翻臉全被寫進《西門町一番地》

〔記者李紹綾／台北報導〕沉浸式戲劇《西門町一番地》迎來第六輪加演，跨年場次迎來全新卡司加入，《超級星光大道》出身的周定緯，為此次新加入的演員，跨年場也將是他的初登場演出。周定緯將以與其他場次不同的形式詮釋西門紅樓的故事，並現場演唱多首舞曲，為跨年夜注入熱力十足的舞台魅力，讓觀眾一飽耳福。

周定緯成為《西門町一番地》第六輪加演新卡司。（全民大劇團提供）周定緯成為《西門町一番地》第六輪加演新卡司。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》演員將12道台灣小吃親手送到觀眾手裡。（全民大劇團提供）《西門町一番地》演員將12道台灣小吃親手送到觀眾手裡。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》演員將12道台灣小吃親手送到觀眾手裡。（全民大劇團提供）《西門町一番地》演員將12道台灣小吃親手送到觀眾手裡。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》以西門紅樓為故事舞台，從1908年出發，透過戲劇、歌舞與沉浸式互動形式，帶領觀眾穿梭不同年代，看見城市的繁華變遷與人情風景。演出過程中，觀眾將隨著劇情推進，由演員親手將多達12道小吃送達觀眾手中，讓觀戲不僅是視覺與聽覺的享受，更成為一場融合味覺的城市記憶之旅。

除了深受台灣觀眾喜愛，也吸引來自新加坡、香港、日本的觀眾專程前來欣賞。演出全程貼心設有中英文字幕，無論本地觀眾或來自世界各地的旅客，都能無障礙融入劇情，在劇場中感受台灣故事的獨特魅力。

木星（左起）、岑永康、張珮珊、蔡燦得、林斌前來觀賞《西門町一番地》。（全民大劇團提供）木星（左起）、岑永康、張珮珊、蔡燦得、林斌前來觀賞《西門町一番地》。（全民大劇團提供）

口碑持續延燒之餘，也有多位名人前來觀賞，包括施振榮、盛治仁、白冰冰、邰智源、鍾欣凌、溫嵐、安心亞、鄧惠文、李濤、李艷秋、岑永康夫妻等人，皆曾到場欣賞演出，對作品的沉浸式形式與濃厚台味印象深刻。

《西門町一番地》將年度話題巧妙融入演出，重現F4經典歌曲，一登場台下觀眾歡呼不斷。（全民大劇團提供）《西門町一番地》將年度話題巧妙融入演出，重現F4經典歌曲，一登場台下觀眾歡呼不斷。（全民大劇團提供）

向來緊扣時代脈動的全民大劇團，也將近年來的年度話題巧妙融入演出內容，包括王世堅成名曲《沒出息》、F4合體等熱門話題，引發觀眾會心一笑。團長謝念祖於謝幕時也分享，自己曾猶豫是否要將近期發生的攻擊事件放進劇中，但最終仍選擇呈現，「因為這些都是我們共同經歷的事情。即使外面的世界混亂，我們依然可以找到人性的光明與善良」。

康茵茵在《西門町一番地》重現崔苔菁的經典造型。（全民大劇團提供）康茵茵在《西門町一番地》重現崔苔菁的經典造型。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》重現多首經典歌曲。（全民大劇團提供）《西門町一番地》重現多首經典歌曲。（全民大劇團提供）

為迎接跨年時刻，劇團特別為跨年場觀眾準備限定暖場禮，包含螢光棒與啤酒，邀請觀眾在百年古蹟中，一邊欣賞演出、一邊迎接新的一年。現場更安排堪比跨年晚會的精彩歌曲橋段，精選2009年至2025年間的經典華語歌曲，陪伴觀眾度過不同以往的跨年夜。12月31日至1月4日場次，將由方宥心、周定緯、康茵茵、呂紹齊共同演出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中