自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

空手道女神形象全毀？文姿云挑戰聖山竟被「這」嚇瘋

《上山吧！台灣隊》已4週蟬聯台灣大哥大MyVideo節目榜冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）《上山吧！台灣隊》已4週蟬聯台灣大哥大MyVideo節目榜冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣大哥大 MyVideo 實境節目《上山吧！台灣隊》開播後氣勢如虹，不僅甫上架即空降節目榜冠軍，目前更已連續四週蟬聯第一名寶座！該節目挑戰世界級極限高山路線，規模堪稱台灣實境節目之最。

主持人雷艾美與東京奧運空手道銅牌得主文姿云近日接受 MyVideo 專訪，揭露光鮮亮麗後的真實恐懼。雷艾美坦言，當初答應邀約全憑一股勇氣，直言：「製作單位敢做，我就敢參加！」 沒想到難度遠超預期，尤其最後一趟挑戰台灣聖稜線，在鋒面影響下連續苦行九天，讓她撐到極限直呼：「真的硬到一度想原地辭職。」

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）與文姿云（右）是隊中唯二女隊員，將挑戰自己的體能與意志極限。（台灣大哥大MyVideo提供）《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）與文姿云（右）是隊中唯二女隊員，將挑戰自己的體能與意志極限。（台灣大哥大MyVideo提供）

談到節目中最震撼的瞬間，雷艾美分享在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，曾因壓力過大夢見監製嫌她不夠格、要把她踢出主持群，甚至在夢裡哭醒，她坦言：「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」 面對生死考驗，她表示當下：「真的有把生命交出去的感覺。」

而文姿云則抱持著自我突破的心情參與，認為這不只是體能挑戰，更是重新認識自己的過程：「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長。」 有趣的是，原以為會怕高山缺氧的她，卻在途中被蟻群嚇瘋：「低頭一看腳上全是螞蟻，我當下真的嚇到亂跳，立刻把鞋子襪子全脫掉！」

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）當學姐，只能硬撐轉成勇敢模式！文姿云（中）練就國手級抗壓，坦言其實內心超多小劇場。（台灣大哥大MyVideo提供）《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）當學姐，只能硬撐轉成勇敢模式！文姿云（中）練就國手級抗壓，坦言其實內心超多小劇場。（台灣大哥大MyVideo提供）

在極限挑戰中，雷艾美與文姿云都自嘲是「內心尖叫但表情不動聲色」的類型。雷艾美笑說自己並非天生勇敢，只是多年外景經驗讓她學會：「害怕就只是害怕，但我還是可以去執行任務」；文姿云則發揮運動員本色，強調：「只要回到呼吸、回到當下，就能一步一步穩住自己。」 兩人皆認為這趟旅程最珍貴的不是爬多高，而是在恐懼中學會繼續往前走。

《上山吧！台灣隊》集結雷艾美、黃仕傑、蕭志瑋、楊盛堯，並邀請陳彥博、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志等各界菁英，橫跨三大洲挑戰吉力馬札羅山、馬特洪峰及台灣聖稜線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中