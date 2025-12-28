空手道女神形象全毀？文姿云挑戰聖山竟被「這」嚇瘋

《上山吧！台灣隊》已4週蟬聯台灣大哥大MyVideo節目榜冠軍。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣大哥大 MyVideo 實境節目《上山吧！台灣隊》開播後氣勢如虹，不僅甫上架即空降節目榜冠軍，目前更已連續四週蟬聯第一名寶座！該節目挑戰世界級極限高山路線，規模堪稱台灣實境節目之最。

主持人雷艾美與東京奧運空手道銅牌得主文姿云近日接受 MyVideo 專訪，揭露光鮮亮麗後的真實恐懼。雷艾美坦言，當初答應邀約全憑一股勇氣，直言：「製作單位敢做，我就敢參加！」 沒想到難度遠超預期，尤其最後一趟挑戰台灣聖稜線，在鋒面影響下連續苦行九天，讓她撐到極限直呼：「真的硬到一度想原地辭職。」

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）與文姿云（右）是隊中唯二女隊員，將挑戰自己的體能與意志極限。（台灣大哥大MyVideo提供）

談到節目中最震撼的瞬間，雷艾美分享在前往瑞士挑戰馬特洪峰前，曾因壓力過大夢見監製嫌她不夠格、要把她踢出主持群，甚至在夢裡哭醒，她坦言：「因為那座山真的太難，出意外的人也不少，最後登頂還要冰攀。」 面對生死考驗，她表示當下：「真的有把生命交出去的感覺。」

而文姿云則抱持著自我突破的心情參與，認為這不只是體能挑戰，更是重新認識自己的過程：「即使心裡有點怕，還是想試試看，因為我知道這會讓我成長。」 有趣的是，原以為會怕高山缺氧的她，卻在途中被蟻群嚇瘋：「低頭一看腳上全是螞蟻，我當下真的嚇到亂跳，立刻把鞋子襪子全脫掉！」

《上山吧！台灣隊》雷艾美（左）當學姐，只能硬撐轉成勇敢模式！文姿云（中）練就國手級抗壓，坦言其實內心超多小劇場。（台灣大哥大MyVideo提供）

在極限挑戰中，雷艾美與文姿云都自嘲是「內心尖叫但表情不動聲色」的類型。雷艾美笑說自己並非天生勇敢，只是多年外景經驗讓她學會：「害怕就只是害怕，但我還是可以去執行任務」；文姿云則發揮運動員本色，強調：「只要回到呼吸、回到當下，就能一步一步穩住自己。」 兩人皆認為這趟旅程最珍貴的不是爬多高，而是在恐懼中學會繼續往前走。

《上山吧！台灣隊》集結雷艾美、黃仕傑、蕭志瑋、楊盛堯，並邀請陳彥博、吳佳穎、文姿云、蕭俊文、郭泓志等各界菁英，橫跨三大洲挑戰吉力馬札羅山、馬特洪峰及台灣聖稜線。

