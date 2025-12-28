自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林哲熹想當男團！張懷秋跳舞回憶大嘴巴：好熟悉的味道

林哲熹與阿建巴吉瓦合體現身《叫我驅魔男神》驅魔派對。（光盛影業提供）林哲熹與阿建巴吉瓦合體現身《叫我驅魔男神》驅魔派對。（光盛影業提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，昨天（27日）晚上舉辦「驅魔趴」搶先試映會，印度男神阿建巴吉瓦睽違2年再度來台，與林哲熹、張懷秋、高捷、吳震亞以及出品人徐順理、導演陳玫君合體宣傳，因應電影主題舉辦的「驅魔趴」，號召觀眾穿著驅魔元素參加，吳震亞特別扮裝「驅魔格鬥家」響應主題。

《叫我驅魔男神》試映會結束後，有觀眾對於片中豪華大型歌舞場面印象深刻，好奇主演們怎麼辦到的，林哲熹笑回：「我一直希望可以成為男團，正在積極準備中！」立刻笑翻全場。他坦言，首次跟印度寶萊塢團隊合作，跳舞對他來說確實是個挑戰，隨後又打趣笑說：「小時候一直有夢想跟大嘴巴一起熱舞一段，也算是圓夢了，很開心有這一段舞！」

《叫我驅魔男神》張懷秋久違再進練舞室，想起大嘴巴回憶。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》張懷秋久違再進練舞室，想起大嘴巴回憶。（光盛影業提供）

張懷秋坦言：「其實有一陣子沒跳了，以前大嘴巴常去練舞教室，再次走進練舞教室，聞到木地板有安撫心的感覺，好熟悉的味道。」高捷笑說，演出前上了很多堂舞蹈課，拍完不小心跳到小腿拉傷，隨後要現場觀眾放心：「現在沒問題了啦！」

林哲熹在《叫我驅魔男神》脫掉偶像包袱搞笑演出，左為高捷。（光盛影業提供）林哲熹在《叫我驅魔男神》脫掉偶像包袱搞笑演出，左為高捷。（光盛影業提供）

林哲熹這次在《叫我驅魔男神》脫下偶像包袱，獻上難得在無厘頭喜劇電影搞笑演出，展現別於以往的驚豔表現，讓許多粉絲大讚看見不一樣的林哲熹。他笑說：「為了演出這個角色，我一直在生活中練習講垃圾話。」他坦言，這個角色對他來說蠻有趣的，「可能很多人想要當『超級英雄電影裡的超級英雄』，可是也有一些人的夢想小小的，我並不想拯救世界，只想跟喜歡的女生開開心心在一起就好，他要的東西很小，即使有能力也不想承擔，最後才發現其實你喜歡那個人也包含在這個世界，這個世界沒了的話，你喜歡的人也不見了，因此他被迫做了決定，這是這個角色很有趣的部分。」

由於片中飾演的「魯蛇湯仔」相信直播可以賺錢，他在拍攝前特別研究了直播文化，「我每天都在刷帶貨直播，在準備角色的過程蠻好玩的。」

印度男神阿建再度來台現身影城首會《叫我驅魔男神》的觀眾。（光盛影業提供）印度男神阿建再度來台現身影城首會《叫我驅魔男神》的觀眾。（光盛影業提供）

台灣、印度首度合作的《叫我驅魔男神》，也讓觀眾好奇會不會有語言隔閡問題。林哲熹透露，其實片中印度驅魔第三代桑傑的角色設定是住在台北，其實是聽得懂一些中文的，不太需要特別切換語言，因此照著劇本走就可以了，但他也笑說：「有時候不同語言上也有好玩的，例如阿建說『ㄐㄩㄕㄨ』，我就搞笑回Jisoo，這是好玩的。」高捷則是老神在在，「我們就照著導演的指示，其實英文也都聽得懂，有時光是看Body Language就可以懂了！」

《叫我驅魔男神》演員齊聚在變裝派對特映活動與變裝觀眾合影。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》演員齊聚在變裝派對特映活動與變裝觀眾合影。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》吸引許多觀眾共襄盛舉。（光盛影業提供）《叫我驅魔男神》吸引許多觀眾共襄盛舉。（光盛影業提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中