娛樂 最新消息

咪蕾拍外景「幻想許光漢」落空 見搭檔是他認了很失望

融融與搭檔咪蕾主持《自由的旅行者》第二季，到《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」宣傳。（八大電視提供）融融與搭檔咪蕾主持《自由的旅行者》第二季，到《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」宣傳。（八大電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八大綜合台自製實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季現正熱播，主持人融融與搭檔咪蕾日前受邀至《娛樂百分百》YouTube頻道「酒後的心聲」單元宣傳，一開場就被爆出赴韓國拍攝外景時，兩人竟然「蓋同一條棉被」。

融融對此趕緊澄清，表示當時在遊艇上看煙火吹冷風，原本預期只是普通體驗，沒想到煙火是認真施放，加上當天只穿短褲的製作人拿走僅有的棉被，「我以為只是點仙女棒，沒想到是認真的在施放煙火。」不敵強勁海風吹襲，他和咪蕾才不得不互搶一條棉被保暖。

咪蕾坦言初見融融時曾幻想搭檔會是「許光漢」，發現類型完全不同後，忍不住直呼當下有點失望。（八大電視提供）咪蕾坦言初見融融時曾幻想搭檔會是「許光漢」，發現類型完全不同後，忍不住直呼當下有點失望。（八大電視提供）

節目團隊特別回憶兩人初次見面時，融融轉身一看到咪蕾便直呼：「是位漂亮女生！」沒想到咪蕾卻坦言當下心情其實有點微妙，甚至開玩笑說有點失望，因為原本幻想對象會不會像許光漢，「結果完全是不同類型。」經歷18天密集的拍攝後，咪蕾表示由於行程早出晚歸，一度覺得「這樣的外景體驗一次就夠了」，但後來發現有專業團隊協助攝影與補拍空景，讓他們能稍微喘口氣，反而改口大讚：「比我自己經營自媒體還輕鬆！」融融也心有戚戚焉地表示，自己主持第一季時也有同樣感受，因為比起個人創作，電視製作團隊能分擔不少壓力。

咪蕾被融融爆料在韓國拍攝時，一度緊張到「同手同腳」。（八大電視提供）咪蕾被融融爆料在韓國拍攝時，一度緊張到「同手同腳」。（八大電視提供）

拍攝過程也發生許多趣事，咪蕾曾因太過緊張一度在鏡頭前「同手同腳」，且因為習慣自己拍片要反覆重拍，直到團隊提醒要呈現最真實自然的一面才放鬆下來。此外，團隊也分享了韓國的「讀空氣」文化，例如連繫店家若對方不接電話，其實就是婉拒的意思；身為韓國人的咪蕾則補充，韓國人想表達需求時很委婉，不會直說「我餓了」，而是反問對方「你餓嗎？」，透過反問來表達意圖。

融融更分享在釜山品嚐了當地代表性料理「炭烤盲鰻」，雖然深色長條狀的外觀看起來有點奇特，口感卻Q彈帶黏性，傳聞更是男性的壯陽補品。這段充滿文化差異與趣味互動的韓國之旅，都在《自由的旅行者》第二季精彩呈現。

