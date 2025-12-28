自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙正平錄影酒醉失控 驚爆「偷喝阿基師米酒」

趙正平自認「收視保證」索取高額通告費，遭梁赫群當眾潑冷水。（中天電視提供）趙正平自認「收視保證」索取高額通告費，遭梁赫群當眾潑冷水。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》週二（30日）將播出通告費排名大比拚，現場火藥味十足。藝人趙正平對自己的身價充滿自信，直言出道15年來創造無數高收視，酬勞理應全場最高，甚至搬出當年許純美一集10萬的例子，強調「收視率在哪，酬勞就在哪」。然而，梁赫群隨即反擊，指責趙正平根本沒才藝，只會背三字經增加後製消音的麻煩，更爆料趙正平私下會威逼利誘製作單位。

梁赫群更在節目中揭露一段驚人往事，指趙正平曾因錄影時飲酒過量導致失控，竟然拿折疊椅砸主持人，而受害者正是他本人。蘿莉塔也加碼作證，爆料趙正平曾偷喝隔壁美食棚阿基師的料理米酒，讓趙正平只能心虛辯稱是想「品嚐品牌差異」。

蘿莉塔爆料趙正平偷喝阿基師的料理米酒。（中天電視提供）蘿莉塔爆料趙正平偷喝阿基師的料理米酒。（中天電視提供）

現場戰火也蔓延到新生代藝人，蘿莉塔與嘻小瓜為了誰的通告費更高當眾互槓。蘿莉塔酸嘻小瓜「除了女裝沒別的」，嘻小瓜則反擊對方「只會吵架」。梁赫群以製作人觀點分析，表示通告費低但效果好的藝人反而容易成為固定班底，這番話讓常客嘻小瓜聽完差點淚灑現場，懷疑自己是因為「便宜」才被發通告。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中