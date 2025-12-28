自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連晨翔「鋼鐵直男」大翻車！約會劉品言4大NG行為狂踩地雷

連晨翔（左）在《舊金山美容院》第一次約會就惹怒女友劉品言，面臨分手危機。（TVBS提供）連晨翔（左）在《舊金山美容院》第一次約會就惹怒女友劉品言，面臨分手危機。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言、連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》從長年的「友達以上、戀人未滿」曖昧關係升級為戀人。然而，才剛確認彼此心意，巨大的雙重考驗便接踵而至，連晨翔飾演的「鋼鐵直男」江之浩大踩女友地雷，導致首次約會就搞砸，更因長年壓抑的身世陰影，成為阻撓兩人戀情的關鍵因素。

劉品言在《舊金山美容院》盛裝打扮約會，卻被連晨翔開玩笑說像青花瓷。（TVBS提供）劉品言在《舊金山美容院》盛裝打扮約會，卻被連晨翔開玩笑說像青花瓷。（TVBS提供）

劉品言在《舊金山美容院》被連晨翔NG行為氣到轉身離開。（TVBS提供）劉品言在《舊金山美容院》被連晨翔NG行為氣到轉身離開。（TVBS提供）

連晨翔劇中和劉品言首次約會狀況連連，他展現4大令人噴飯的NG行為，包括毫無自覺搶先吃掉女方的牛排；無視女友穿搭，硬是安排打保齡球行程；更直言對方造型像「青花瓷」，甚至毒舌評論「有點老氣、只有一點點胖」。這些行徑不僅引爆女友怒火，戲外曾被網友戲稱為「求生欲極低的人夫代表」的連晨翔，也意外將「鋼鐵直男」形象巧妙延伸到劇中角色，令人莞爾。

劉品言在《舊金山美容院》為了陪伴連晨翔，特地申請在家工作。（TVBS提供）劉品言在《舊金山美容院》為了陪伴連晨翔，特地申請在家工作。（TVBS提供）

劉品言、連晨翔在《舊金山美容院》終於坦承彼此的心意。（TVBS提供）劉品言、連晨翔在《舊金山美容院》終於坦承彼此的心意。（TVBS提供）

另一方面，連晨翔飾演的角色「江之浩」因長年壓抑的身世陰影全面潰堤，在自責與無力感交織下陷入極度低潮，選擇關起早餐店，拒絕接觸外界。看著男友陷入低谷，劉品言飾演的「林麗穎」為了幫助他走出陰影，換上性感洋裝主動約他外出。但面對始終沉默不語的男友，她終於忍不住坦白內心最深的渴望，含淚直球問道：「你有想像過我們的未來嗎？有家庭、有小孩的未來。我有！我會陪你繼續走下去。」這句道盡決心與不安的告白，成為兩人關係的重要轉捩點。

連晨翔（左）在《舊金山美容院》與劉品言從青梅竹馬升級成戀人關係。（TVBS提供）連晨翔（左）在《舊金山美容院》與劉品言從青梅竹馬升級成戀人關係。（TVBS提供）

連晨翔在《舊金山美容院》因為身世之故，比賽失常。（TVBS提供）連晨翔在《舊金山美容院》因為身世之故，比賽失常。（TVBS提供）

戲外，劉品言分享角色「林麗穎」成為女友後，造型從中性風格轉為充滿女人味的洋裝與高跟鞋，展現出不同面貌。被問到心目中「美女」的標準，她笑說要有顏值、氣質與禮貌，但也感嘆當美女不容易：「穿著性感洋裝與高跟鞋還要隨時保持優雅，真的很辛苦。」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV、TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點於中華電信MOD與Hami Video影劇館+同日播出。12月25日起，每週一至週五晚間8點，於中視主頻播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中