娛樂 最新消息

強震前夕聽見嗡嗡聲 王思佳被指預言家

台灣東南部海域今晨07:03發生規模4.2地震，最大震度2級。（翻攝自中央氣象署）台灣東南部海域今晨07:03發生規模4.2地震，最大震度2級。（翻攝自中央氣象署）

〔娛樂頻道／綜合報導〕宜蘭外海昨（27）晚深夜11點5分發生規模7.0大地震，台灣東南部海域今天一早7時03分又發生芮氏規模4.2有感地震，最大震度為台東縣卑南2級，地震發生前，藝人王思佳曾發文透露「家中突出現嗡嗡嗡聲響」，被網友粉絲稱是「預言家」。

王思佳27日凌晨在Threads發文透露家裡突然出現一種嗡的音頻聲，會有時中斷一秒再繼續出現，且聲音持續超過1小時，接著又說：「剛剛停了不到5分鐘，又來！尤其靠近窗戶更大聲！好阿雜！到底是什麼呀！」

王思佳昨天凌晨發文透露「家中突出現嗡嗡嗡聲響」，結果昨晚深夜真的發生地震，被網友稱「預言家」。（翻攝自王思佳臉書）王思佳昨天凌晨發文透露「家中突出現嗡嗡嗡聲響」，結果昨晚深夜真的發生地震，被網友稱「預言家」。（翻攝自王思佳臉書）

沒想到昨晚深夜就發生7.0大地震，王思佳也接連發文激動喊「我的天，地震也太大，大家還好嗎？報個平安」、「一切平安就我化妝品摔到地上」。

因為王思佳發文後就發生規模7.0強震，網友爭相到她發文底下留言「結果真的地震，有些人聽得到耳鳴聲就會發生地震，願台灣平安」、「真的地震了」、「朝聖預言家」。

