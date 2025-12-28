張柏芝罕提剖腹忍痛獨自塗藥 謝霆鋒躺著也中槍

張柏芝（左）與謝霆鋒2011年離婚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕45歲港星張柏芝和前夫、港星謝霆鋒有過一段婚姻，2人育有2子，離婚後的張柏芝又神祕產下3子，但生父至今成謎。

張柏芝近日在綜藝節目《一路繁花2》罕談剖腹產後辛酸往事，透露當時剖腹出院回家，傷口開始出現紅腫疼痛，只能自行塗抹消炎藥膏處理傷口，憶及回家後還沒來得及躺下休息，發現家中愛犬即將生產，當下忍著剖腹產後不適，蹲在地上親自替狗狗接生。

直到幫愛犬接生完，張柏芝才驚覺剖腹傷口腫脹更加嚴重，整段過程說得平靜，卻讓現場嘉賓聽得鼻酸，而這段真實經歷讓節目嘉賓、港星劉嘉玲急追問，家中沒有其他人能幫忙嗎？張柏芝苦笑回：「家裡沒有人在，沒有人敢碰。」

香港《星島日報》昨（27）日大篇幅報導這則新聞，指消息曝光後在網路引起輿論風波，不少網友聽聞張柏芝產後竟無人照顧，紛紛將矛頭指向謝霆鋒，質疑他為何在張柏芝如此脆弱時刻缺席。

報導指出，就在謝霆鋒無辜「背黑鍋」之際，有人跳出來反指張柏芝與謝霆鋒已離婚14年，而這經歷或許發生在她生第3胎。眾所皆知，張柏芝至今未曾公開3子的生父身份，而謝霆鋒早也公開澄清自己並非孩子父親。

