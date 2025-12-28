自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張柏芝罕提剖腹忍痛獨自塗藥 謝霆鋒躺著也中槍

張柏芝（左）與謝霆鋒2011年離婚。（香港星島日報）張柏芝（左）與謝霆鋒2011年離婚。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕45歲港星張柏芝和前夫、港星謝霆鋒有過一段婚姻，2人育有2子，離婚後的張柏芝又神祕產下3子，但生父至今成謎。

張柏芝近日在綜藝節目《一路繁花2》罕談剖腹產後辛酸往事，透露當時剖腹出院回家，傷口開始出現紅腫疼痛，只能自行塗抹消炎藥膏處理傷口，憶及回家後還沒來得及躺下休息，發現家中愛犬即將生產，當下忍著剖腹產後不適，蹲在地上親自替狗狗接生。

直到幫愛犬接生完，張柏芝才驚覺剖腹傷口腫脹更加嚴重，整段過程說得平靜，卻讓現場嘉賓聽得鼻酸，而這段真實經歷讓節目嘉賓、港星劉嘉玲急追問，家中沒有其他人能幫忙嗎？張柏芝苦笑回：「家裡沒有人在，沒有人敢碰。」

香港《星島日報》昨（27）日大篇幅報導這則新聞，指消息曝光後在網路引起輿論風波，不少網友聽聞張柏芝產後竟無人照顧，紛紛將矛頭指向謝霆鋒，質疑他為何在張柏芝如此脆弱時刻缺席。

報導指出，就在謝霆鋒無辜「背黑鍋」之際，有人跳出來反指張柏芝與謝霆鋒已離婚14年，而這經歷或許發生在她生第3胎。眾所皆知，張柏芝至今未曾公開3子的生父身份，而謝霆鋒早也公開澄清自己並非孩子父親。

相關新聞：張柏芝憶剖腹產傷口發炎 一句「家裡沒人在」逼哭所有人

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中