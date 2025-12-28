邁入2026 黃越綏發聲：團結勇敢向中共說不

總統府國策顧問黃越綏。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕兩性專家、總統府國策顧問黃越綏27日在臉書發文表示，最近目睹國民黨不論是由中央級的國民黨立院總召傅崐箕，到地方為首的台北市長蔣萬安，均爭先恐後的帶頭㩦團赴中朝拜，尤其蔣萬安的父親、前立委蔣孝嚴，還提前臥底為他舖路。

黃越綏表示，這些政客為己利而見風轉舵的媚共行為，不但愧對先人，更在國民黨的黨史中添加一大敗筆，「中國國民黨和中國共產黨，原本就同屬中國的兩大政黨，卻在一山容不下二虎，彼此都想一黨專政的情況下，結果引來內戰的鬥爭，不但犧牲廣大無辜人民的生命與權益，更造成爭奪中國代表身份的政治荒謬秀。」



她進一步指出國民黨退守台灣後，依舊專制橫行霸道超過半世紀，終於在台灣人對於民主自由的嚮往，以及前仆後繼下，誕生了以台灣為主體性的民進黨，作為反對獨裁力量的後盾，「不知惜福的國民黨，不但忘本，更在前總統馬英九等叛徒的唱合下，讓台灣受拖累並從一中各表，一國兩制，到被矮化成了中國一區。」

即將邁入2026，黃越綏藉著發文由衷希望有骨氣的台灣人，能夠拿出愛國的良知，發揮捍衛自由民主的精神，團結且更勇敢的向中共說不，「否則怎麼對得起支持台灣超過八十年的美國，以及不怕得罪中國而願意併肩作戰的日本？」

